Chodzi o ustawę uchwaloną w zeszłym tygodniu na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Był to rządowy projekt, który na etapie konsultacji takich przepisów nie zawierał – dotyczył wówczas jedynie agencji. Później dodano jednak przepisy o możliwości upoważnienia przez ministra zdrowia określonego samorządu zawodowego do wykonania w jego imieniu zadań określonych w ustawie z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 725 ze zm.). Dotyczą one lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów. Przy czym w przypadku trzech ostatnich grup zapisy są bardziej rozbudowane, wskazane są m.in. elementy, które powinny zawierać dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu, zawarte jest w nich też upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia określającego ich wzory.