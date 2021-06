Aby się zaszczepić wystarczy odwiedzić jeden z czterech miejskich punktów szczepień i mieć przy sobie dowód osobisty i wystawione w systemie e-skierowanie. Z pierwszej puli szczepionek przeznaczonych dla "osób z ulicy", pozostało jeszcze ponad 3 tysięcy.

Kolejne "21 tysięcy jednodawkowych szczepionek otrzymała dodatkowo Warszawa" – przekazał w środę stołeczny ratusz. "W tej chwili zapisało się na nie blisko 1600 osób, pozostałe czekają na chętnych" – wyjaśniła w rozmowie z PAP Marzena Wojewódzka.

Do szczepień przekonywał też prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski "robimy wszystko, aby zaszczepić jak najwięcej chętnych osób w jak najkrótszym czasie. Dlatego szczepimy bez zbędnych formalności, bez zapisów czy rejestracji. Zbliżają się wakacje, a dzięki jednodawkowej szczepionce firmy Johnson & Johnson, którą podajemy w warszawskich punktach szczepień powszechnych, możemy w prosty i szybki sposób zadbać swoje o zdrowie i bezpieczeństwo" - przekazał w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Wszyscy, którzy chcą zaszczepić się bez zbędnych formalności mogą zgłosić się do jednego z czterech warszawskich punktów szczepień. Punkty działają od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-18 w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze. W trakcie długiego weekendu bez przerw będzie działał największy punkt zlokalizowany na stadionie Legii, a także ten w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. W niedzielę, 6 czerwca nieczynny będzie punkt w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, a od 4 do 6 czerwca punkt w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25.