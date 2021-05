W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia chce znieść limity do specjalistów, tak aby m.in. badania profilaktyczne nie zwiększyły kolejek do lekarzy: pacjenci ze złymi wynikami będą szukali pomocy . W tej kwestii w Polskim Ładzie widać pewną niekonsekwencję, którą trzeba będzie wyjaśnić ustawą lub rozporządzeniem. Najpierw stwierdza się tam, że zniesione zostaną limity przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia i w dalszej kolejności dla wszystkich Polaków (co wskazuje etapowanie reformy). Ale już w dalszej części dokumentu mowa o zniesieniu limitów dla wszystkich Polaków, także u pacjentów poniżej 18. roku życia (co już nie sugeruje żadnego etapowania). Eksperci mówią, że wszystko wskazuje na to, że limity zostaną zniesione dla wszystkich.