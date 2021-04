Podyktowane jest to m.in. trwająca pandemią. Obecny termin jest trudny do dotrzymania, choćby z tego względu, że wiele SOR-ów zostało przeorganizowanych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne, trudno też wyobrazić sobie w tej sytuacji wyłączanie oddziałów, by prowadzić w nich prace dostosowawcze. Poza tym, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, w Ministerstwie Zdrowia są prowadzone prace mające na celu przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali do 30 czerwca 2022 r., a jednocześnie planowane są istotne zmiany koncepcji samej sieci. Może to spowodować, że będą nowe wymogi również w stosunku do SOR-ów.