Podkreślił, że NFZ weryfikuje informacje o takich działaniach.

Minister zdrowia był pytany na środowej konferencji prasowej w Warszawie, czy MZ wie "o praktykach, w ramach których w prywatnych gabinetach lekarskich można po internetowej i płatnej konsultacji otrzymać skierowanie na szczepienie z powodu rzekomych schorzeń". Dopytywany był, czy ministerstwo planuje w tej sprawie jakieś działania.

"Przypominam, że narodowy program szczepień gwarantuje każdemu Polakowi darmowe szczepienie i to zarówno darmowe jeśli chodzi o preparat, ale też i wykonanie tego szczepienia" - odpowiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że NFZ rozlicza tę usługę z lekarzami, więc jeśli ktokolwiek pobiera za to opłatę, to jest to podwójne opłacenie tej samej czynności, czyli działanie nielegalne.

"Jeżeli tylko z takimi praktykami- bo sygnały oczywiście do nas dochodzą, natychmiast NFZ wykonuje czy zleca kontrolę i sprawdzamy, weryfikujemy te informacje" - zapewniał minister.