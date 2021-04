W poniedziałek rano do Polski trafiło 873 tys. dawek szczepionki Pfizera i 216 tys. firmy AstraZeneca.

Kuczmierowski powiedział, że tym tygodniu mieliśmy dostać dużą dostawę szczepionek firmy AstraZeneca, została ona jednak mocno zredukowana.

"Miało przybyć do Polski 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a dostaniemy zgodnie przesłaną właśnie informacją 67 tys. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze i planujemy harmonogram szczepień, aby bezpiecznie pokrywał się z dostawami" - podkreślił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem – jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Zgodnie z planem w środę, 14 kwietnia, do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.