Ponadto rząd wychodzi z założenia, że choć zasób mieszkań w Polsce systematycznie wzrasta, to jednak istotnym problemem wciąż pozostaje deficyt mieszkaniowy (rozumiany statystycznie jako różnica pomiędzy liczbą lokali zamieszkanych a liczbą gospodarstw domowych). Ministerstwo Rozwoju w zeszłym roku szacowało, że na koniec 2019 r. deficyt ten wynosił 641 tys. mieszkań. Oznacza to, że około 4,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce zamieszkiwało niesamodzielnie – co jednocześnie jest najniższym wynikiem w historii pomiarów.

Program mieszkaniowy jest wpisany w działania związane ze wsparciem rodziny. W tym kontekście w ostatnich dniach przez media przetoczyła się dyskusja, czy w ramach Nowego Ładu nie modyfikować programu „500 plus”. Minister finansów Tadeusz Kościński na antenie Polsat News nie wykluczył, że gdyby była taka potrzeba, to pieniądze na ten cel by się znalazły, choć trzeba byłoby je przesunąć z innych miejsc. To o tyle zaskakujące, że do tej pory w Nowym Ładzie nie pojawiała się ta kwestia. „500 plus” już w momencie wprowadzenia było bardzo kosztownym programem i relatywnie droższym dla budżetu i bardziej korzystnym dla beneficjentów od jego zagranicznych odpowiedników. Założenie było takie, że po wprowadzeniu zmieni sytuację materialną zwłaszcza w najuboższych rodzinach. A później będzie się ona poprawiać dzięki wzrostowi płac i zmianom w systemie podatkowym. Ten cel realizują w części już wprowadzone zmiany podatkowe – to wyższe koszty uzyskania przychodów, niższa stawka PIT – 17 proc. czy zerowy PIT dla młodych. Kolejne rozwiązania zapowiadane w Nowym Ładzie, jak kwota wolna 30 tys. zł, mają dodatkowo zostawiać w kieszeniach mniej zamożnych podatników więcej pieniędzy. Dlatego trudno przesądzać, czy ostatecznie rząd zdecyduje się na modyfikację „500 plus” – koszt dla budżetu to byłoby pewnie kilka miliardów złotych rocznie.

Ta ostatnia obietnica to nie nowość. Złożył ją jeszcze minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pod koniec 2019 r. zapowiadał, że szczepionki będą dostępne dla dziewczynek powyżej 9. roku życia od stycznia 2021 r. Wyliczał przy tym, że koszt preparatu dla jednego rocznika wyniesie 90 mln zł. „Od 2021 r. rozpoczniemy proces szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku dojrzewania. Od 2026 r. rozpoczniemy proces szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV ) chłopców w wieku dojrzewania” – zostało zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej. Rząd się zobowiązał, że do końca 2028 r. zaszczepione zostanie przynajmniej 60 proc. dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Zaś w 2020 r. miały być przygotowane pierwsze rozwiązania legislacyjne przygotowujące grunt do takiej zmiany. Na razie szczepionki nie ma.

Z kolei dostęp do diagnostyki prenatalnej to na razie bardzo ogólna zapowiedź – teoretycznie kobiety już ją mają. Kłopot polega na tym, że w związku ze zmianami w prawie aborcyjnym dostęp do badań jest ograniczony – lekarze rzadziej na nie kierują.

W Nowym Ładzie ma się znaleźć rozdział poświęcony seniorom. Na dziś w grę wchodzi np. umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru pracy – tak, by nie musiały wybierać pomiędzy pracą na pełny etat lub przejściem na emeryturę. Możliwe jest także zapowiedzenie programu szerszego udostępniania krótkookresowych prac seniorom (w tym takich, które nie wymagają nawiązywania formalnego stosunku pracy). Ma to pomagać dorobić do świadczenia, ale także zwiększyć aktywność zawodową seniorów. Jak wynika z danych ZUS, obecnie 24 proc. osób, które osiągnęły wiek emerytalny, bierze świadczenie nie od razu, ale do roku od tej granicy. Z kolei około 13 proc. uprawnionych pracuje dłużej niż rok. Do tego dochodzą ci, którzy choć wzięli świadczenie, to pracują na cały etat lub jego część lub bardzo często przechodzą na samozatrudnienie. Wsparciu seniorów ma służyć także uzupełnienie działającego już programu „Senior plus” przez kolejny „Aktywni plus”. Jak zapowiadała minister Marlena Maląg, do 2025 r. na oba ma zostać wydane 500 mln zł.