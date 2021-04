Stojący na czele STIKO Thomas Mertens w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel” decyzję uzasadniał analizą ryzyka: Komisja wyliczyła, jak często dochodzi do zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, i rozciągnęła to na resztę populacji, która miała otrzymać preparat. – Gdybyśmy zaszczepili połowę grupy, to mielibyśmy na głowie dodatkowo od 150 do 210 przypadków – powiedział naukowiec.