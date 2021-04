Zdaniem resortu dowodem na to, że dochodzi do takich sytuacji, może być skokowy wzrost zużycia tlenu w godzinach nocnych lub weekendy. Dlatego Ministerstwo Zdrowia już kilka dni temu skierowało do szpitali apel, by nie stosować trybu maksymalnego, kiedy to nie jest konieczne. Nie tylko stanowi to nieuzasadnione użycie gazu, którego potem brakuje, lecz także może skutkować niewydolnością instalacji.