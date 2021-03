Chorzy na COVID-19 z województw, w których szpitale pękają w szwach, będą przewożeni do regionów, gdzie są jeszcze wolne miejsca. Dziś problem dotyczy głównie Śląska. Na razie to karetki mają rozwozić pacjentów do ościennych województw. Jeśli problem z miejscami będzie narastał również tam, zostanie uruchomiony transport lotniczy.