Europejska Agencja Leków, najważniejsza instytucja Unii Europejskiej zajmująca się produktami medycznymi i leczniczymi, zaznaczyła, że preparat AstraZeneca nie jest związany ze zwiększeniem ogólnego ryzyka zakrzepów krwi u osób, które go otrzymały, jak sugerowały niektóre media. Jak podkreśliła dyrektor EMA Emer Cooke, szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca posiada zalety związane z ochroną ludzi przed Covid-19 przeważające nad ryzykiem. Zaznaczyła przy tym, że jest ona bezpieczna i skuteczna.

Jednoznacznie w kontekście preparatu wypowiada się także Rada Medyczna działająca przy Premierze Mateuszu Morawieckim, która zaleca dalsze stosowanie szczepionki produkcji AstraZeneca.

Dodatkowo EMA nie stwierdziła żadnych problemów z jakością lub konkretną serią szczepionki AstraZeneki. Zaznaczyła przy tym, że zamierza nadal badać doniesienia dotyczące związku między zakrzepami krwi a tym preparatem. Co kluczowe, do tej pory spośród podanych ponad 4,7 mln dawek szczepionki w Polsce, odsetek NOP-ów wynosi zaledwie 0,1 i w zdecydowanej większości są to odczyny typowe po podaniu jakiekolwiek innej szczepionki: ból ramienia, podwyższona temperatura, świąd, itd.

Oświadczenie sprawiło, że część krajów, które zawiesiły szczepienia tym preparatem, cofnęły tę decyzję. Ponownie AstrąZeneką szczepią m.in.: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Irlandia czy Cypr.

Równocześnie przypominamy, że w dniach 18-20 marca trwają zapisy na szczepienia seniorów w wieku 67 i 68 lat. W poniedziałek 22 marca rozpoczną się zapisy dla osób w wieku 66 i 65 lat, a w czwartek 25 marca wznowione będą zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

Zachęcamy do rejestracji i zaszczepienia się, tak jak zrobiły to już trzy miliony Polaków, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki. Łącznie w Polsce podano już ponad 4,7 mln dawek.

Jak można zarejestrować się na szczepienie?

Najlepiej na szczepienie zapisać się zdalnie: telefonicznie lub przez internet. Możesz jednak wybrać inny sposób:

ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INFOLINIĘ 989 – do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Możesz także podać numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji wybierzesz dla siebie dogodny termin i miejsce szczepienia. Jeśli podasz numer telefonu komórkowego, po umówieniu wizyty, otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem.

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE NA PACJENT.GOV.PL – po otwarciu tej strony zobaczysz komunikat o możliwości skorzystania z e-Rejestracji na szczepienie. Polecamy ten sposób! System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeżeli propozycje nie będą Ci odpowiadały, możesz wybrać datę i konkretny punkt szczepień za pomocą dostępnej wyszukiwarki. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS.WYŚLIJ SMS – przygotuj swój PESEL oraz właściwy dla Twojego adresu kod pocztowy. Na numer 880 333 333 wyślij wiadomość o treści „SzczepimySie”. Połączysz się z systemem, a po podaniu kodu pocztowego i numeru PESEL, otrzymasz propozycję terminu w konkretnym punkcie szczepień. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, system zachowa Twój numer. Gdy tylko pojawi się możliwość zaszczepienia, otrzymasz informację.

· ZAREJESTRUJ SIĘ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ – to kolejny, dostępny sposób. Warto umówić się telefonicznie. Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie. Pamiętaj, że osobista wizyta w punkcie szczepień wiąże się niekiedy z koniecznością stania w kolejkach, ale też jest narażaniem się na ryzyko zakażenia. Jeśli zatem nie musisz wychodzić, zostań w domu i zapisz się zdalnie.

Zadbaj o siebie i zaszczep się

Szczepionka daje nadzieję na powrót do normalności, ale szanse na to będą tym większe, im więcej osób przyjmie preparat. Pandemia nie zwalnia, przeciwnie ponownie odnotowujemy spore wzrosty liczby osób zakażonych, ale też i tych, którzy przegrali walkę z chorobą. Warto skorzystać z dostępnej ochrony, a szczepionka to obecnie najlepsza profilaktyka.