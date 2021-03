Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk informował w środę w ciągu dnia, że przekroczona została liczba 3 mln osób zaszczepionych pierwszą dawką.

Z rządowych danych opublikowanych w środę przed południem wynika, że w Polsce podano 4 605 929 dawek szczepionki: pierwszą dawkę 2 984 642 razy, a drugą – 1 621 287. Do Polski trafiło 5 728 100 dawek szczepionek, w tym do punktów szczepień – 4 904 750. Nowe, zaktualizowane dane zostaną przekazane w czwartek ok. godz. 10.30.

Dotychczas po iniekcjach zgłoszono 4891 niepożądanych odczynów, w tym w większości łagodne, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano 5879 dawek.

Najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 wykonano w woj. mazowieckim – 721,7 tys. Drugą dawkę w tym regionie otrzymało 253,6 tys. osób. Najmniej szczepień wykonano w woj. lubuskim – 112,4 tys., z tego 40,2 tys. drugą dawką.

W woj. dolnośląskim szczepionkę podano 393,2 tys. razy, w tym 138,3 tys. pacjentów otrzymało drugą dawkę. Najwięcej szczepień wykonano we Wrocławiu: 140 tys., w tym ponad 49 tys. osób przyjęło już drugą dawkę szczepionki. W tej statystyce drugi jest Wałbrzych z 37 tys. szczepień (12 tys. osób przyjęło drugą dawkę), a trzeci powiat kłodzki – 22,8 tys. (8,7 tys. zaszczepionych drugą dawką).

W woj. kujawsko-pomorskim wykonano 229,3 tys. szczepień, z tego 81,7 tys. drugą dawką.

W woj. lubelskim wykonano 263,3 tys. szczepień, z tego 94,6 tys. drugą dawką. Najwięcej – ponad 84 tys. osób – zaszczepiono w Lublinie. W powiecie puławskim szczepionkę otrzymało prawie 15 tys. osób, w Białej Podlaskiej ponad 10 tys. osób, w Zamościu ponad 11 tys. osób, a w Chełmie – ponad 8 tys. osób. W woj. lubelskim jest 420 punktów szczepień populacyjnych, szczepionki podawane są także w 32 szpitalach węzłowych.

W woj. łódzkim wykonano 308 tys. szczepień, z tego 113,9 tys. drugą dawką. W środę w regionie łódzkim nie zanotowano większych problemów podczas akcji szczepień przeciwko COVID-19.

"Poza wydawanymi na bieżąco komunikatami nie ma informacji o większych problemach podczas trwającej w regionie akcji szczepień osób z grup do tego uprawnionych" – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

W woj. małopolskim wykonano 380,1 tys. szczepień, z tego 132,9 tys. drugą dawką. Najwięcej osób dostało preparaty w Krakowie i w powiecie krakowskim – ok. 186 tys., w tym 65 tys. drugą dawką. W Tarnowie i powiecie – ponad 25 tys., w tym prawie 9 tys. drugą dawką. W Nowym Sączu i w powiecie – 22,5 tys., w tym ponad 7 tys. drugą dawką.

W woj. opolskim wykonano 116,6 tys. szczepień, z tego 41,8 tys. drugą dawką. Największą liczbę zaszczepiono w Opolu (33 tys. szczepień, w tym 11 tys. drugich dawek). Kolejny jest powiat nyski (12,9 tys. zaszczepionych ogółem, w tym 4,8 tys. drugich dawek). Najmniej – 3,7 tys. szczepień, w tym 1,3 tys. drugich dawek, wykonano w powiecie namysłowskim.

W woj. podkarpackim wykonano 232,9 tys. szczepień, z tego 82,2 tys. drugą dawką. Najwięcej szczepień wykonano w Rzeszowie – 69,8 tys. Z kolei w pow. stalowowolskim szczepionkę przyjęło 12,9 tys., w Przemyślu 9,3 tys., a w Krośnie 6,6 tys. osób.

W woj. podlaskim wykonano 150,6 tys. szczepień, z tego 51,8 tys. drugą dawką. Szpital wojewódzki w Łomży rozpoczął w środę szczepienie przewlekle chorych pacjentów, którzy są na co dzień pacjentami stacji dializ w tym szpitalu. W tej placówce kontynuowane też są szczepienia pacjentów z grupy zero, którzy dotąd nie byli zaszczepieni. Szczepienia kontynuowane są również m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

W woj. pomorskim wykonano 309,9 tys. szczepień, z tego 108,1 tys. drugą dawką.

W woj. śląskim wykonano 493,6 tys. szczepień, z tego 173,3 tys. drugą dawką.

W woj. świętokrzyskim wykonano 130,4 tys. szczepień, z tego 46,9 tys. drugą dawką.

W woj. warmińsko-mazurskim wykonano 164,6 tys. szczepień, z tego 55,4 tys. drugą dawką. Na Warmii i Mazurach w środę rozpoczęły się szczepienia osób przewlekle chorych, trwają też szczepienia populacyjne osób w wieku od 67 do 69 lat.

W woj. wielkopolskim wykonano 395,7 tys. szczepień, z tego 134,3 tys. drugą dawką. Anna Czuchra z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazała PAP, że do tej pory placówki w regionie otrzymały w sumie ponad 429 tys. szczepionek przeciwko COVID-19, a ponad 17 tys. dawek jest w trakcie dostawy.

W woj. zachodniopomorskim wykonano 199,4 tys. szczepień, z tego 71,4 tys. drugą dawką. Najwięcej zastrzyków wykonano do tej pory w Szczecinie – 78 073. Z kolei w Koszalinie liczba ta wyniosła 14 723, w powiecie kołobrzeskim 11 070, a w powiecie szczecineckim 9 581.

Od czwartku na szczepienia mogą rejestrować się osoby w wieku 67-69 lat (roczniki 1952-1954).

Na rynku unijnym dotychczas dopuszczono cztery szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Trzeci preparat produkuje AstraZeneca – jest to szczepionka wektorowa. Czwarta szczepionka została wyprodukowana przez firmę Johnson & Johnson. Według rządu pierwsza dostawa tego preparatu do Polski ma trafić w drugim kwartale br.