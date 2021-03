Rząd liczy, że zmiany w systemie szczepień pozwolą znacząco przyspieszyć wyszczepianie i wygrać wyścig z koronawirusem. Sytuacja jest daleka od optymistycznej. Wczoraj odnotowano ponad 10 tys. przypadków, znacznie mniej niż w końcówce tygodnia, ale to ponad 70 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Najlepiej sytuację pokazują dane o zachorowaniach na 100 tys. mieszkańców. Jeszcze tydzień temu średnia dla Polski wynosiła 32 osoby, wczoraj było to już 42, ale w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim przekroczyła 50. Z kolei zbliżają się do tej granicy województwa: śląskie, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie. A wcześniej to właśnie 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców było wyznaczone jako kryterium stref czerwonych, gdy rząd w wakacje przygotował koncepcję regionalizacji obostrzeń. Jeśli liczba przypadków będzie rosła w takim tempie, to za tydzień spora część Polski spełni to kryterium. – Ten wzrost jest naprawdę niepokojący, dlatego myślimy o tym, by już nie zaostrzać restrykcji regionalnie, a zrobić to w skali całego kraju – tłumaczy osoba z rządu. Tym bardziej że coraz bardziej niepokojące stają się dane szpitalne. Liczba zajętych łóżek covidowych przekroczyła 20 tys., na ogólną liczbę 28 tys. Z kolei pod respiratorami leży 2084 pacjentów na ogólną liczbę 2882 możliwych obecnie do wykorzystania. Zarówno łóżka, jak i respiratory są zajęte w ponad 70 proc. To niepokojąco zaczyna przypominać sytuację z końcówki listopada. I choć rząd nadal ma możliwości zwiększania liczby łóżek i respiratorów, to już dziś widać, że znów barierą zaczyna być przeciążony personel.