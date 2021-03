Wiceminister w TVP1 był pytany, czy możliwe są zmiany w harmonogramie szczepień w związku z zapowiedziami producentów o innej niż zapowiadana liczbie dostarczanych dawek.

"Rzeczywiście producenci podają co chwila różne ilości szczepionek, które będą do Polski docierały. Firma Pfizer zadeklarowała, że z tej umowy - w pierwszym kwartale 4,5 mln szczepionek - się wywiąże. I rzeczywiście dzisiaj dotarło do Polski ponad 380 tys. szczepionek firmy Pfizer" - powiedział. Dodał, że w tym tygodniu ma być dostarczone ponad 200 tys. szczepionek firmy Moderna.

Wiceminister przypomniał również o czwartej szczepionce dopuszczonej w ostatnich dniach na unijny rynek wyprodukowanej przez firmę Johnson & Johnson. Zwrócił uwagę, że nie wymaga ona już takich restrykcyjnych warunków transportu i przechowywania.

"W drugim kwartale ma tych szczepionek 2,5 mln do Polski dotrzeć" - powiedział. Ocenił, że nowe preparaty dopuszczane przez Europejską Agencję Leków (EMA) "na pewno zasilą w zdecydowany sposób ilość szczepionek, które docierają do Polski".

Wiceszef MZ był również pytany, czy rozważane jest szczepienie w Polsce preparatami chińskiej lub rosyjskiej produkcji.

"Szczepionka musi być po pierwsze bezpieczna, a po drugie skuteczna. Jeżeli te szczepionki będą dopuszczone przez Europejską Agencję Leków, przejdą ten skomplikowany proces certyfikacji, oczywiście wtedy będziemy to rozważać. W tej chwili wiemy, że ani szczepionki pochodzące z Chin, ani z Rosji, nie są dopuszczone przez Europejską Agencję Leków" - powiedział.

Na rynku unijnym już wcześniej dopuszczono trzy inne szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc.

Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. (PAP)