Komisja Europejska oświadczyła w czwartek, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna. Zapowiedziała, że szybko zajmie się przyznaniem pozwolenia na jej dopuszczenie do obrotu.

"Europejska Agencja Leków wydała pozytywną ocenę szczepionki COVID-19 firmy Janssen (firma należy do Johnson & Johnson – PAP). Szczepionka jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna. Teraz zajmiemy się szybko przyznaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu" – napisała KE na Twitterze.

"Zapis w umowie z firmą Johnson & Johnson jest taki, że dostawa preparatu nastąpi miesiąc od potwierdzenia harmonogramu dostawy. Nie dostaliśmy jeszcze harmonogramu, czyli można się spodziewać, że pierwsza dostawa nastąpi w drugiej połowie kwietnia" – poinformował w środę PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski.

W drugim kwartale do Polski ma trafić ok. 2,5 mln dawek tego preparatu – wynika z informacji przekazanych przez Kuczmierowskiego.

Kuczmierowski przypomniał, że szczepionkę firmy Johnson & Johnson wyróżnia od innych preparatów tego typu dopuszczonych do obrotu w UE, że jest jednodawkowa. Oznacza to, że jeden zastrzyk wystarczy, aby uzyskać zakładaną odporność na koronawirusa. Można ją przechowywać w temperaturze 2-8 st. C. – przekazał Kuczmierowski.

Czwartkową decyzję EMA przesłaniają jednak obawy o to, czy amerykańska firma dostarczy do UE w II kwartale tego roku taką liczbę dawek, jaka została zapisana w kontrakcie zawartym przez KE.

Dostawy do UE na pewno nie rozpoczną się przed połową kwietnia. KE zabezpieczyła w kontrakcie 200 mln dawek szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln. Według Agencji szczepionka okazała się skuteczna w 67 proc. w zapobieganiu zakażeniom wywołującym COVID-19.

Na rynku unijnym dopuszczone są trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

EMA bada obecnie dopuszczenie rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Jest ona zatwierdzona lub oceniana do zatwierdzenia w trzech państwach członkowskich UE – na Węgrzech, Słowacji i w Czechach – a urzędnicy UE stwierdzili, że Bruksela może rozpocząć negocjacje z producentem szczepionek, jeśli co najmniej cztery kraje członkowskie o to poproszą.

EMA wezwała w niedzielę członków Unii Europejskiej do powstrzymania się od wydawania krajowych zezwoleń na rosyjską szczepionkę Sputnik V, w czasie gdy agencja dokonuje przeglądu jej bezpieczeństwa i skuteczności.