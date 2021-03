Na konferencji prasowej we Wrocławiu Dworczyk przekazał, że na stronie gov.pl/szczepimysie można zweryfikować wszystkie choroby przewlekłe, które kwalifikują do grupy 1B. "Ta lista była ostatnio uzupełniana o pacjentów onkologicznych, którzy już są zdiagnozowani, ale jeszcze nie rozpoczęli terapii oraz o osoby, które są skierowane do przeszczepów, ale jeszcze czekają na zabiegi" - powiedział Dworczyk.

Dodał, że grupa ta liczy ponad 140 tys. osób. "Mamy nadzieję, że szczepienia te przebiegną sprawnie. Jest to grupa nierównomiernie rozłożona po całej Polsce. Są to pacjenci, którzy się właśnie leczą, czasami na bardzo poważne schorzenia. Mamy nadzieję, że w sposób najmniej uciążliwy i jak najprostszy proces rejestracji i potem szczepienia będzie przebiegał. My na pewno dołożymy do tego wszelkich starań. Jestem przekonany, że punkty szczepień będą zwracały na to szczególną uwagę" - powiedział polityk.

W środę ruszyły zapisy na szczepienie dla pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie. Do grupy 1B, czyli osób przewlekle chorych, zakwalifikowano tych, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.