Osoby po przebytym zakażeniu koronawirusem będą szczepione jedną dawką po 6 miesiącach od zakażenia – podał.

Przekazał, że w Polsce wykonano dotąd 3,6 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego 2,338 mln pierwszą dawką i 1,281 mln drugą.

Od początku realizacji naszego programu, odkąd pojawiły się precyzyjne informacje od producentów szczepionek, deklarowaliśmy, że do końca pierwszego kwartału pierwszą dawką zaszczepimy co najmniej 3 mln osób. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten cel na pewno zostanie zrealizowany

– przekazał Dworczyk.

Plany zakładają, jak podał, że na koniec pierwszego kwartału pierwszą dawkę otrzyma ok. 3,5 mln osób. "Udało nam się w blisko 20 proc. ten cel przekroczyć" – dodał.

Szef KPRM poinformował, że w porozumieniu z Radą Medyczną, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, zdecydowano o zmianach terminów, w jakich powinny być podawane szczepionki.

Chcemy wydłużyć czas między podawaniem pierwszej i drugiej dawki. Wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Aktualne wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek

– powiedział Dworczyk.

Poinformował, że od przyszłego tygodnia druga dawka szczepionki AstryZeneki będzie podawana po 12 tygodniach od pierwszej, a preparatu firmy Pfizer po 42 dniach.

Dworczyk podał ponadto, że osoby po przebytym zakażeniu koronawirusem będą szczepione jedną dawką po 6 miesiącach od zakażenia. Także w tym wypadku szef KPRM podnosił, że takie są rekomendacje Rady Medycznej. Poinformował, że w systemie jest ponad 1 mln osób po przebytym zakażeniu.

Wszyscy nauczyciele mają zostać zaszczepieni do 14 marca

Dworczyk przekazał, że do najbliższej niedzieli, 7 marca, rząd planuje zakończyć szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - zarówno szkół podstawowych i średnich jak i wykładowców akademickich. Ostatecznie do 14 marca - jak dodał - proces szczepień tej grupy ma zostać zakończony.

Szef kancelarii premiera zapowiedział ponadto, że w najbliższy poniedziałek, 8 marca, rozpoczną się dodatkowe szczepienia grupy zero.

Chcielibyśmy, żeby do 21 marca wszystkie osoby, które w grupie zero się znajdują, a jeszcze nie otrzymały szczepionki, zostały zaszczepione. Te osoby będą zaszczepione szczepionką firmy AstraZeneca

- podkreślił Dworczyk.

Zapowiedział, że 10 marca rozpocznie się rejestracja grupy 1B, czyli pacjentów chorych przewlekle, a 15 marca rozpoczną się szczepienia dla tej grupy osób.

"22 marca rozpoczną się szczepienia pacjentów w wieku 69 lat, potem w kolejnych dniach zaczną być sczepione kolejne roczniki" - dodał Dworczyk.

29 marca - jak kontynuował - rozpoczną się szczepienia grupy 1C. "W pierwszej kolejności będą to osoby, które przez swoją pracę stykają się na co dzień z osobami chorymi lub mogą mieć z nimi potencjalny kontakt. Tygodniowo będziemy na tę grupę przeznaczać 32 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, czyli jest to mniej więcej 2 tys. szczepionek na jedno województwo" - podał szef KPRM.

10 marca rozpocznie się rejestracja osób przewlekle chorych

"Trzy podstawowe grupy to są pacjenci onkologiczni, pacjenci dializowani i pacjenci wentylowani mechanicznie. Do grupy 1b dołączone zostały osoby, które czekają na przeszczepy oraz pacjenci onkologiczni, którzy zostali zdiagnozowani, a jeszcze nie są leczeni" - mówił szef KPRM.

Jak dodał, zapisy na szczepienia dla tych osób rozpoczną się 10 marca, a sam proces szczepień rozpocznie się 15 marca.

Wiceminister zdrowia Anna Goławska przedstawiła specjalną ścieżkę dla przewlekle chorych. Jak mówiła, dostaną oni e-skierowania, automatycznie wygenerowane z systemu.

Informację o tym, kto powinien otrzymać takie skierowanie będziemy mieli ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż po kodach chorób NFZ jest w stanie wygenerować taką listę osób

- podkreśliła wiceminister.

Skierowania dla przewlekle chorych będą wystawione do 10 marca. "To, czy ktoś otrzymał e-skierowanie można sprawdzić na IKP lub zwyczajnie zadzwonić do lekarza prowadzącego, czy do lekarza POZ - tam w systemie te informacje się znajdują" - poinformowała.

Osoby dializowane nie muszą rejestrować się przez rejestrację, będą szczepione w stacji dializ, do której przyjeżdżają na cykliczne dializy i tam będą umawiały się na szczepienie. Osoby z chorobą nowotworową, jeżeli są aktualnie hospitalizowane lub są w trakcie chemioterapii, będą szczepione w ośrodkach onkologicznych i tam należy umówić się na szczepienie. Natomiast pozostali mogą umówić się normalnie w punkcie szczepień

-zaznaczyła wiceminister zdrowia.

Przekazała, że również osoby po przeszczepach będą umawiać się w punktach populacyjnych, z kolei osoby wentylowane mechanicznie będą szczepione "najprawdopodobniej" w domach przez wyjazdowe zespoły.

Zapisy dla rocznika 1952 rozpoczną się 11 marca

Zapisy dla osób w wieku 69 lat, czyli dla rocznika 1952, rozpoczną się 11 marca i potrwają przez trzy dni. Między 18 a 20 marca będą rejestrowane roczniki 1952-1954, a od 22 marca do 24 marca odbędzie się rejestracja roczników 1954-1956 – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Wyjaśnił, że w celu usprawnienia i ułatwienia zapisów seniorzy zostali podzieleni na mniejsze grupy.

Chcieliśmy, żeby te trzy dni były przeznaczone tylko dla dwóch roczników. W każdym z nich liczymy, że będzie ok 300 tys. chętnych do zapisania się. Chcemy zmniejszyć liczbę osób, które w tym czasie zgłaszają się do zapisów po to, żeby nie generować kolejek, żeby zapisy dla seniorów były jak najłatwiejsze i nie trzeba było długo czekać w kolejce czy na infolinii

– powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że istnieją trzy kanały rejestracji na szczepienia: całodobowa i bezpłatna infolinia 989, e-rejestracja dostępna na stronie www.gov/szczepimysię oraz za pośrednictwem SMS-a wysłanego na numer 664-908-556.

"Namawiamy wszystkich seniorów, żeby skorzystać z internetowego formularza i zgłosić chęć zaszczepienia się za pośrednictwem strony www.pacjent.gov.pl" – zaapelował Dworczyk.