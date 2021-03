Na przykład UE musi zagwarantować zbyt substancji czynnych produkowanych w Europie i zabezpieczyć ich konkurencyjność wobec produktów azjatyckich. W Polsce system refundacji leków powinien w końcu zacząć wspierać aktywności inwestycyjne firm farmaceutycznych na terenie naszego kraju. Jeśli nie poprzemy dotacji unijnych konkretnymi reformami, to nie osiągniemy zakładanych celów. W Polsce ceny leków produkowanych przez krajowych wytwórców należą do najniższych w UE. Nie wzmocnimy więc sektora nawet najwyższymi grantami, jeśli resort zdrowia i Komisja Ekonomiczna negocjująca ceny leków będą zmuszać krajowe firmy do dalszych obniżek cen. Należy też wdrożyć zmiany praktyki negocjowania Komisji Ekonomicznej oraz działania legislacyjne i pozalegislacyjne zalecające w zakresie polityki refundacyjnej preferowanie producentów wytwarzających leki na terenie Polski oraz odejście od stosowanego do tej pory kryterium najniższej ceny, które daje przewagę wytwórcom azjatyckim.