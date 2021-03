W nowelizacji, nad projektem której toczą się obecnie prace, resort chce całościowo uporządkować system płac przez włączenie do jednej ustawy wszystkich porozumień zawieranych z ministrem zdrowia przez określone grupy zawodowe (dotyczy to lekarzy, pielęgniarek i ratowników). Obowiązują one do końca czerwca br. Na ich mocy pieniądze na podwyżki przekazywane są odrębnym strumieniem. Ujednolicenie zasad będzie oznaczać, że tak samo jak dla reszty pracowników, środki na płace będzie musiał znaleźć w swoim budżecie pracodawca. Ministerstwo chce przy tym zagwarantować, że nie będzie to oznaczało pogorszenia warunków pracy. Aby tak się stało, trzeba podwyższyć ustawowe wskaźniki, by wyliczone na ich podstawie stawki odzwierciadlały obecne płace z dodatkami.