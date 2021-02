Kluczowe są przepisy dotyczące reklamy. Jak podkreśla radca prawny mec. Justyna Matuszak-Leśny, właścicielka Kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni, za ich nieprzestrzeganie przewidziana jest kara. – I nieważne, czy reklamodawcą jest dystrybutor, importer, producent czy użytkownik końcowy, czyli np. kosmetolog czy lekarz. Jeśli użyje on tekstów, nazw czy znaków towarowych albo jakichkolwiek symboli, które będą wprowadzały użytkownika w błąd co do zastosowania lub bezpieczeństwa wyrobu medycznego, to może zostać na niego nałożona kara do 5 mln zł – zauważa. Nie chodzi przy tym wyłącznie o sam wyrób medyczny, ale również reklamowanie działalności zawodowej i gospodarczej z nim związanej. ‒ To ograniczenie obejmie wszelkie targi, wycieczki, spotkania z lekarzami, specjalistami czy seniorami z elementami sprzedaży bezpośredniej – dodaje.