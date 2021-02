Stolice zaopatrują się w szczepionki także poprzez umowy dwustronne, a w odwodzie jest szykowany mechanizm unijny. Bruksela planuje, by zachodnie szczepionki trafiały do państw sąsiedzkich poprzez kraje pośredniczące. W przypadku Ukrainy takim pośrednikiem ma być Polska, która dostarczy Kijowowi 1,2 mln dawek AstryZeneki bez dodatkowej marży. Ukraina sfinansuje zakup ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Premier Denys Szmyhal jeszcze w styczniu zwrócił się do Brukseli z prośbą o pomoc. Wsparło go 13 państw UE, w tym Polska, które 6 stycznia we wspólnym liście zaapelowały do KE o pomoc sąsiadom. Sprawa była też jednym z tematów lutowej wizyty wicepremiera Ołeksija Reznikowa w Warszawie. Zapytaliśmy polskie MSZ o szczegóły, ale na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.