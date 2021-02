Niedzielski był pytany w radiu TOK FM o to, czy podtrzymuje chęć zniesienia limitów przyjęć do lekarzy specjalistów od kwietnia do końca roku.

"Tak, absolutnie, jak najbardziej, tutaj nie ma innej drogi" - powiedział szef resortu zdrowia.

Odniósł się też do pytania, jak zniesienie limitów przyjęć będzie wyglądało w praktyce i czy nie jest to tylko "papierowa zmiana."

"Na pewno nie jest to papierowa zmiana, ponieważ do tej pory co roku mieliśmy tzw. nadwykonania w realizacji świadczeń, które staraliśmy się przynajmniej w dużej części finansować. Teraz bariera w ogóle znika, więc te nadwykonania czyli przekraczanie limitów zapisanych w kontraktach z NFZ-em będą dopuszczone i będą jak najbardziej na bieżąco finansowane" - zapewnił.

Sprecyzował, że zniesienie limitów planowane jest od 1 kwietnia.