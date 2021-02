W opinii samorządu obecne brzmienie przepisów budzi też wątpliwości co do tego, kto w istocie jest odpowiedzialny za przekazanie osobie skierowanej do izolacji w warunkach domowych – nie później niż w siódmej dobie odbywania jej – wiadomości tekstowej o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania tej izolacji. NRL sugeruje przeredagowanie przepisów w taki sposób, aby jednoznacznie wskazać podmiot za to odpowiedzialny oraz doprecyzować, że informacja ta przekazywana jest na numer telefonu podany przez pacjenta do bezpośredniego kontaktu.