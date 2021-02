Co to znaczy?

W Polsce regularnej terapii na SM poddanych jest 16 tys. osób. Tylko 10 proc. z nich jest leczonych w drugiej linii. Dla porównania, za granicą ten odsetek wynosi 30 proc. I dodam, że powodem tej dysproporcji wcale nie jest to, że w naszym kraju mniej osób kwalifikuje się do drugiej linii leczenia. To efekt zbyt restrykcyjnych warunków, na których takie osoby można włączyć do tej terapii. Jako Sekcja Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii zabiegamy, by to zmienić.