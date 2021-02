Dr Borowski, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaznaczył, że warto się szczepić dlatego, że nasz organizm nie jest zaskoczony, gdy spotyka się z wirusem.

"Jest do niego przygotowany, dzięki wytworzeniu przeciwciał i wyedukowaniu komórek pamięci - limfocytów B oraz szykuje wojsko - dwa rodzaje limfocytów T CD4 i CD8" - wyjaśnił.

Poza tym zwrócił uwagę na to, że szczepiąc się hamujemy rozwój mutacji wirusa.

"Jeżeli wirus przeskakuje z chorego na chorego, to mutuje. Jeżeli próbuje się do szczepionego przyczepić i się nie przyczepi, to nie mutuje" - powiedział.

Ekspert zaznaczył też, że osiąganie odporności stadnej, czyli stanu, gdy atakujący wirus nie jest w stanie znaleźć osoby podatnej na jego atak, jest wskazane, ale wtedy, gdy osiąga się ją poprzez szczepienie. Albo w przypadku, gdy nie ma leków lub szczepionki.

"Dlaczego jestem przeciwny przechorowaniu? Bo to strategia średniowieczna. Wtedy nie posiadano odpowiednich leków ani szczepionek i obowiązywała wtedy prosta zasada. Chorujesz? To znaczy, że grzeszyłeś. Umarłeś? Grzeszyłeś bardzo" - stwierdził.

"Zdarzyło się, że podczas pandemii koronawirusa wiele osób ochoczo mówiło o zdobywaniu odporności stadnej. Pytałem wtedy, a co, jeśli w czasie zdobywania odporności stadnej umrą twoi najbliżsi? Twarz im posępniała" - dodał.

Równocześnie ekspert wskazał, że są takie choroby zakaźne, np. wścieklizna, że prawie 100 proc. osób zakażonych umiera.

"W tej chorobie nie ma żadnej stadnej odporności. Gdy zaczynamy walczyć z wirusem, o którym niewiele wiemy, to głoszenie teorii odporności stadnej jest mocno dyskusyjne" - podsumował.

Jego zdaniem osoby, które przechorowały COVID-19 powinno się też szczepić, choć – jak zauważył – to jego zdaniem dość niepopularne.

"Ozdrowieńców trzeba szczepić, ale jedną dawką. Dlaczego? Otóż w naszym organizmie jest tzw. mechanizm nadmiaru przeciwciał. Polega on na tym, że organizm sam reguluje ich poziom, czuwa, by nie było ich za dużo. Jeśli ktoś zachorował na COVID-19, to jedna dawka wystarcza. Również badania wskazują na to, że zaszczepienie jedną dawką ozdrowieńców wystarcza" – stwierdził.

Dr Borowski zwrócił też uwagę na konsekwencje zdrowotne COVID-19.

"Głównie są to mikrowykrzepienia pocovidowe, które są przyczyną wielu innych chorób. Wirus SARS-CoV-2 ma powinowactwo, czyli atakuje ośrodkowy układ nerwowy, który stanowi podstawę naszego życia" – powiedział zaznaczając, że mikrowykrzepienia są głównie zagrożeniem dla osób starszych.