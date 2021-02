Jak tłumaczą autorzy noweli, funkcjonujące na terenie szkół gabinety podlegają kontraktowaniu na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych, co powoduje, że ich pozycja w postępowaniu konkursowym jest często słabsza. Wynika to ze specyfiki ich funkcjonowania (ograniczone godziny i dni pracy dostosowane do działania szkoły , utrudniony dostęp osób z zewnątrz itp.). Dlatego uznano, że należy wprowadzić dla nich odrębne zakresy świadczeń, co pozwoli na zapewnienie im finansowania ze środków publicznych, a tym samym umożliwi rzeczywistą poprawę dostępności do tego rodzaju leczenia dla dzieci i młodzieży.