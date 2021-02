Trzeba na poziomie POZ zbudować bardzo wiele modeli opieki koordynowanej – takie ścieżki pacjenta. (…) Lekarz prowadzący na poziomie POZ sam powinien umówić do specjalisty albo się nawet w imieniu pacjenta skonsultować, bo zna dolegliwość, z którą przyszedł pacjent do POZ. Dopiero po takich konsultacjach decydować o transferze do poziomu szpitalnego