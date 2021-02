Dlatego zamiast po raz kolejny zaczynać od analiz, polecam jego lekturę. W zasadzie rządzący jak na tacy mają w nim podane rozwiązania. Nie muszą się więc ponownie głowić i zastanawiać, gdzie szukać recepty. I tu wracamy do pieniędzy. Jako pierwsi w ubiegłym tygodniu poinformowaliśmy, że rząd myśli nad zmianą zasad opłacania składki zdrowotnej. Rozważanych jest kilka scenariuszy. Tylko po co to analizować kolejny raz, skoro już to zrobiono właśnie w 2019 r. W ministerialnym raporcie nakreślono kierunki zmian, dzięki którym będzie więcej pieniędzy na zdrowie. Jednym z nich jest właśnie wzrost składki zdrowotnej. Bo mało kto pamięta, że kiedy wprowadzano wielką reformę ochrony zdrowia, na bazie której powstawały kasy chorych (później zastąpione przez Narodowy Fundusz Zdrowia) zakładano, że wysokość daniny zdrowotnej będzie systematycznie wzrastać. Ten plan nigdy nie został zrealizowany – wysokość składki od lat jest na tym samym poziomie. Kolejne rządy tłumaczyły, że nie ma przyzwolenia społecznego na jeszcze większą partycypację w zdrowiu. Czytaj – taka decyzja to przede wszystkim spadek poparcia wyborczego i konieczność zjedzenia śmierdzącego jaja. Czy rząd PiS okaże się pierwszym odważnym? Byłby jeszcze bardziej, gdyby przy tej okazji zreformował również system opłacania składki zdrowotnej przez rolników. Od ponad 10 lat mamy w tym zakresie do czynienia z prowizorką. W październiku 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w dużym uproszeniu, że rolnicy powinni płacić na zdrowie, jak pozostała część społeczeństwa. Od tej pory przepisy nie zostały dostosowane do orzeczenia TK. W efekcie rolnicy z gospodarstwami powyżej 6 ha płacą śmiesznie mało, a tych, których gospodarstwa są mniejsze niż 6 ha, dofinansowuje budżet państwa . Śmiem wątpić, że akurat PiS będzie rządem, który orzeczenie TK wykona, zwłaszcza po tym, jak kilka miesięcy temu zirytował rolników piątką Kaczyńskiego. I dlatego, jeżeli ktoś odczuje podwyżkę składki zdrowotnej, to np. samozatrudnieni. Ich brak głosu w kolejnych wyborach nie zaboli PiS tak mocno, jak brak wyborców ze wsi. Jeżeli już więc rząd szuka pieniędzy ekstra w kieszeniach nas wszystkich, to niech przynajmniej da jakiś dodatkowy bonus. Chociażby taki, jak np. określenie maksymalnego czasu oczekiwania na konkretne świadczenia. Pacjent zyskiwałby pewność, że jeżeli nie dostanie się do specjalisty w systemie publicznym w określonym czasie, to mógłby skorzystać z oferty prywatnych lecznic bez dodatkowych kosztów. Albo wprowadzić ulgę na leczenie – gdzie część wydatków można by odliczyć od podatku. Jest jeszcze masa innych pomysłów. Wystarczy przeczytać ministerialny raport i niekoniecznie prowadzić kolejne, wielomiesięczne analizy.