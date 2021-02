Informacje te ZUS pozyskuje od jesieni z Centralnego Systemu EWP, w którym zapisane są dane o obowiązku kwarantanny i izolacji pacjentów. To oznacza, że jeśli pracownik czuje się źle i jest niezdolny do pracy, powinien zgłosić ten fakt pracodawcy, a ten musi wystąpić z wnioskiem do ZUS o wypłacenie zasiłku chorobowego. Jak ktoś nie chciał zwolnienia , mógł dalej pracować. – Wiele zmieniło też wprowadzenie zasiłków opiekuńczych. One też mogły przyczynić się do mniejszej popularności zwolnień – dodaje Paweł Żebrowski.