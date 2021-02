Wczoraj opublikowano projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (o poprzednich jego zmianach dostosowania pisaliśmy m.in. w tekście „Łagodzone warunki teleporady wciąż nierealne”, DGP nr 18/2021). Regulacja pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami resortu zdrowia . Zgodnie z projektem utworzona zostaje kategoria porad realizowanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Obejmie ona świadczenia na rzecz dzieci w wieku do sześciu lat oraz osób, które ukończyły 65. rok życia. Wyjątek stanowić będą wizyty związane z wydawaniem zaświadczeń, recept na kontynuację leczenia oraz zleceń na wyroby medyczne – te nawet w przypadku dzieci i seniorów będzie można, pod pewnymi warunkami, załatwić przez telefon.

– Wydaje mi się, że nowe rozporządzenie ma na celu rozwiązanie problemu nadużywania teleporad. Ja co prawda nie spotkałem się z takim zjawiskiem, natomiast skoro resort podejmuje takie kroki, to pewnie takie sygnały były. Rozumiem, że tę kwestie należy regulować, natomiast uważam, że rozwiązanie zaproponowane przez resort to wylanie dziecka z kąpielą – komentuje Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.