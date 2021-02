W pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień będą zaszczepieni m.in. chętni opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej.

"Środa 10 lutego to ostatni dzień, kiedy możliwe jest zgłoszenie do szczepienia tych pracowników, dlatego gorąco zachęcam do mobilizacji. Cały proces rejestracji jest prosty, dokonuje go w imieniu pracowników dyrektor placówki. Szczepienia rozpoczną się już w najbliższy piątek" – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Chęć poddania się szczepieniu należy zgłosić dyrektorowi lub kierownikowi placówki. Następnie pracodawca wypełnia przeznaczony do tego celu formularz znajdujący się pod adresem: https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl. Pracodawca ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia. W ostatnim kroku pracodawca przekazuje pracownikom termin oraz miejsce szczepienia.

W dniu szczepienia konieczne jest zabieranie ze sobą dowodu osobistego i długopisu – pracownicy punktu szczepień poproszą o wypełnienie ankiety. Formularz akceptuje tylko pracowników z roczników 1962-2003. Dla osób po 60. roku życia przewidziane będzie odrębne szczepienie.

"Ogromnie zależy nam, by pracownicy na co dzień opiekujący się dużą liczbą dzieci byli bezpieczni, a same maluchy miały zapewnioną opiekę. Dlatego zachęcam do szczepień, to szansa na powrót do tej rzeczywistości sprzed pandemii, to ochrona zdrowia i życia naszego, naszych bliskich, ale także innych osób. Bądźmy solidarni" – zachęca szefowa MRiPS.