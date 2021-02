Samorządowcy zwracają uwagę, że ministerialne propozycje zmierzają do centralizacji zadania, które dzisiaj realizowane jest w oparciu o administrację rządową. I ich zdaniem nie przyniosło to pozytywnych efektów. Dlatego ZPP ma koncepcję odwrotną, zmierzającą do usamorządowienia usług opieki zdrowotnej. Zgodnie z nią do zadań powiatu należeć powinno pełne spektrum usług polityki zdrowotnej i społecznej, a więc: profilaktyka i promocja zdrowia, zabezpieczenie podstawowych potrzeb zdrowotnych (POZ i część AOS), opieka psychologiczna i psychiatryczna w środowisku, szpital powiatowy oraz opieka długoterminowa (DPS i ZOL). Zdaniem przedstawicieli powiatów model finansowania opierać powinien się albo o zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacja), albo o zadanie własne (zwiększenie dochodów własnych samorządów powiatowych). W obu przypadkach powiat dysponowałby określoną pulą środków publicznych na ten cel. Byłyby to pieniądze znaczone, ale o sposobie rozdysponowania ich oraz warunkach organizacyjnych decydowałby powiat.