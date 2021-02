Akcja szczepień przeciw COVID-19 na całym świecie objęta jest specjalnym nadzorem. Chodzi o to, żeby wychwycić wszystkie działania niepożądane wywołane szczepionką. Dla przykładu w Polsce na 1 176 904 podanych dawek zarejestrowano 871 efektów niepożądanych, co oznacza, że występują one u mniej niż promila pacjentów (dokładnie wskaźnik ten wynosi 0,074 proc.).

Oczywiście liczba zarejestrowanych działań zależna jest od tego, na ile pacjenci są skłonni z nimi zgłaszać – im są lżejsze, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś będzie się chciało podejmować kroki w tej sprawie (u nas można to zrobić przez Centrum e-Zdrowia). Aby uprościć ten proces, amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) dały pacjentom do dyspozycji specjalną aplikację na telefon o nazwie „V-safe”. Do 24 stycznia skorzystało z niej 2 mln osób (na ponad 20 mln zaszczepionych preparatami Pfizera i Moderny). Ból w miejscu szczepienia zgłosiło 70 proc. z nich, co pokrywa się z wynikami badań klinicznych.