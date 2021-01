"Dziś Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze, zgodnie z którym eksport pewnych produktów staje się przedmiotem autoryzacji. Dotyczy to przejrzystości eksportu szczepionek przeciw Covid-19" - oznajmił Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli.

"Nie możemy tracić czasu z powodu tego, że szczepionki nie będą dostarczone zgodnie z harmonogramem. Żeby to osiągnąć musimy zapewnić, że wszystkie kontrakty na zakup szczepionek będą przestrzegane. Zapłaciliśmy tym firmom za zwiększenie produkcji i teraz oczekujemy, że wywiążą się z zobowiązań" - dodał wiceprzewodniczący KE, tłumacząc, że celem mechanizmu jest stworzenie pełnej transparentności.

"Brakowało jej dotychczas. Jeśli będzie taka potrzeba, to (mechanizm) zapewni nam też narzędzie do zagwarantowania dostaw szczepionek" - oznajmił Dombrovskis.

"Komisja podjęła zdecydowany krok, który pozwoli nam zbierać dokładne informacje o produkcji szczepionek i o tym, gdzie producenci mają zamiar je eksportować. (...) Stosowanie mechanizmu jest ograniczone w czasie i dotyczy tylko tych szczepionek przeciw Covid-19, które KE zakontraktowała"

- dodał.

Mechanizm ma być stosowany do końca marca.

Domborvskis wyjaśnił, że ewentualna decyzja o zablokowani eksportu będzie należała do konkretnego kraju członkowskiego, a KE będzie ją tylko opiniowała, przy czym ta opinia nie będzie wiążąca.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides, występując na tej samej konferencji prasowej, przypomniała, że umowy są wiążące i muszą być respektowane. Dodała, ze są trzy powody, dla których UE decyduje się na wprowadzenie mechanizmu.

"Po pierwsze - żebyśmy mogli nadal pracować na bazie dowodów i kompletnych informacji. Po drugie - żeby wzmocnić nasze możliwości w ramach umów ramowych tak, by obywatele UE i spoza UE mieli dostęp do szczepionek. W końcu - aby chronić pokaźne inwestycje z unijnego budżetu" – wyliczała. "To jest polisa ubezpieczeniowa" – dodała.