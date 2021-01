Ministerstwo poprawia kontrowersyjne zdaniem środowiska medycznego rozporządzenie z 12 stycznia 2021 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 95). Wprowadzało ono bezwarunkowy obowiązek udzielenia teleporady w ciągu jednego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu takiej potrzeby. Co więcej, nie zostało ono poprzedzone konsultacjami, a lekarze zostali zaskoczeni nowym obowiązkiem w samym środku przygotowań do akcji szczepień przeciwko COVID-19.

Projekt nowelizacji tego rozporządzenia łagodzi sztywne przepisy i tym razem został skierowany do konsultacji, choć przeznaczono na nie tylko dwa dni. Teleporada z zasady dalej ma być udzielana nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu się pacjenta, natomiast wprowadzono możliwość udzielenia jej również w późniejszym terminie, jeśli zostanie on ustalony w porozumieniu z nim.

Wskazuje, że teleporada to rozwiązanie ułatwiające pracę, jest jednak narzędziem, którego na razie wszyscy – łącznie z lekarzami i pacjentami – dopiero się uczą, a to wymaga czasu. – Co więcej, uważam, że są obszary w życiu, których nie da się do końca uregulować prawnie. A w moim odczuciu doprecyzowywanie na siłę teleporady jest nierealne, a wręcz niebezpieczne – przekonuje szefowa PPOZ.