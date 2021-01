– Ministerstwo Zdrowia wydało wiele decyzji zezwalających na czasowe dopuszczenie do obrotu na terenie Polski szczepionek np. z Indii. Szczepionki do POZ, szpitali i aptek dostarczała też Agencja Rezerw Materiałowych. Mimo to nadal pacjenci sygnalizowali utrudniony dostęp do nich. Dlatego właśnie ich brak na „liście antywywozowej” od połowy stycznia jest zaskakujący – przekonuje farmaceuta.