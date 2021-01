Jak wyliczają minister i premier, to kolejny krok w reformie, która się zaczęła w 2018 r., kiedy powstał pomysł reorganizacji opieki psychiatrycznej dla dzieci. Celem jest odejście od leczenia szpitalnego i skierowanie opieki bliżej środowiska rodzinnego i domowego dziecka. Jak wskazują, nakłady na psychiatrię wzrosły w zeszłym roku z 250 mln do ponad 400 mln zł. Pieniądze nie zostały na razie wykorzystane – problemem są wprowadzone przez pandemię obostrzenia. Nowością są placówki, które udzielają pomocy psychologiczno-terapeutycznej (one tworzą wspomniany I poziom). W połowie 2020 r. NFZ zakontraktował działalność 138 takich poradni. Ich celem jest odciążenie szpitali i oferowanie pomocy w środowisku dziecka – zwłaszcza konsultacji psychologicznych. Nie wszystkie placówki działają na pełnych obrotach. Najlepiej udało się to tym, które już wcześniej prowadziły taką działalność. – Od dłuższego czasu oferujemy pomoc dzieciom z rodzin zastępczych, m.in. w radzeniu sobie z traumą przy odrzuceniu przez rodziców biologicznych. Otrzymywaliśmy na to granty, czy wsparcie od miasta. Obecnie część pacjentów prowadzimy w ramach kontraktu z NFZ – mówi Aleksandra Marciniak, rzeczniczka Fundacji Gajusz w Łodzi. Działające w jej ramach Centrum Cukinia (Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie) oferuje pomoc finansowaną przez NFZ i ma pod opieką 200 pacjentów, którzy od połowy roku otrzymali niemal 1400 godzin wsparcia. W samym grudniu było to 321 godzin – chodzi głównie o spotkania z psychologami, ale w zespole terapeutycznym są także psychiatra, logopeda czy seksuolog.