Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski zapewnił w poniedziałek, że każdy zaszczepiony pierwszą dawką na pewno otrzyma dawkę drugą.

Warszawa

Z prawie 5,4 tys. szczepionek przeciw COVID-19 zamówionych przez szpitale miejskie, do placówek trafiło jedynie 810 dawek - podał w poniedziałek stołeczny ratusz. Przekazano też, że dostarczone szczepionki są przeznaczone wyłącznie dla podopiecznych domów DPS, a szczepienia medyków w ramach etapu 0 zostały wstrzymane.

Rząd uruchamia kolejne etapy szczepień mieszkańców przeciw COVID-19, a tymczasem dostawy szczepionki niezbędnej do szczepienia lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zostały wstrzymane - przekazał w poniedziałek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w przesłanym do PAP przez ratusz komunikacie.

"Dla przypomnienia, szacujemy, że w Warszawie mamy około 100 tys. mieszkańców, którzy mogą skorzystać ze szczepień w ramach etapu 0, w tym ok. 50 tys. medyków. Rząd dopisuje kolejne grupy objęte priorytetem szczepień, a przecież nadal część z personelu medycznego czeka na szczepionkę, a pozostali - na podanie drugiej dawki. Panuje chaos informacyjny, a to dopiero początek narodowego programu szczepień" – podkreślił Trzaskowski.

Z kolei zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej ochrony zdrowia zaznaczyła, że już w przyszłym tygodniu nastąpi "zderzenie" osób z grupy 0, które czekają na podanie pierwszej dawki szczepionki i osób z grupy 0, które czekają na drugą dawkę szczepionki, ze szczepieniami seniorów w wieku powyżej 70 lat.

Kaznowska wyliczyła również, że aktualnie w 10 miejskich szpitalach oraz Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym udało się zaszczepić ponad 9,3 tys. pracowników medycznych i niemedycznych. "Decyzja Agencji Rezerw Materiałowych, że część placówek nie dostanie w tym tygodniu ani jednej szczepionki, wstrzymuje cały proces szczepień grupy 0. W kolejce na szczepienia i to tylko do miejskich szpitali nadal czeka blisko 14 tys. medyków, a przecież przed nami kolejne etapy narodowego programu szczepień, które obejmą kolejną bardzo liczną grupę mieszkańców Warszawy" - zauważyła Kaznowska.

Kraków

W Krakowie na dostawę oczekiwał w poniedziałek Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, który tego samego dnia i we wtorek planował ponownie zaszczepić 75 osób. Dostawa nie przyszła.

"Najbardziej uciążliwe jest to, że mieliśmy rozpisanych pacjentów do szczepienia drugą dawką. Dziś dostaliśmy informację, że nie dostaniemy drugiej dawki i że dostaniemy ją w czwartek, ale mamy się orientować (…), bo może dostaniemy ją wcześniej” – powiedział dyrektor szpitala Żeromskiego Jerzy Friediger.

Według ostatnich informacji szczepionki do szpitala dotrą we wtorek. (…) "I znowu mamy wszystko przeorganizować. To jest niesłychanie trudne” – przyznał dyrektor.

W poniedziałek podanie drugich dawek rozpoczął m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Szpital w poniedziałek szczepił jeszcze, preparatami z zamrożonych wcześniej rezerw, osoby zapisane na poniedziałek do przyjęcia pierwszej dawki. Od wtorku, z uwagi na brak dostaw planowanej wcześniej liczby preparatu, placówka nie będzie szczepić pierwszorazowo. Również inne placówki, m.in. szpitale Rydygiera i Dietla poinformowały o odwołaniu szczepień pierwszorazowych.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował w poniedziałek, że w związku z zapowiedziami firmy Pfizer o zmniejszeniu dostaw szczepionek skorygowany został plan szczepień prowadzonych obecnie w grupie obejmującej medyków. „Wszystkie punkty i wszystkie szpitale w sobotę otrzymały ode mnie SMS o pewnych zmianach w szczepieniach” – powiedział wojewoda.

Radom

Z powodu braku dostaw szczepionek mogą się przesunąć na inne terminy zaplanowane na najbliższe dni szczepienia mieszkańców części domów pomocy społecznej w Radomiu – poinformowała PAP rzeczniczka prezydenta Radomia Katarzyna Piechota-Kaim.

W Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19 zadeklarowało 101 na 179 mieszkańców. "Szczepienia miały rozpocząć się w poniedziałek, jednak z powodu braku dostawy szczepionek do punktu szczepień, nie było możliwości ich rozpoczęcia" – przekazała Piechota-Kaim.

Z tego samego powodu trzeba będzie prawdopodobnie odłożyć zaplanowane na wtorek szczepienia w Domu Pomocy Społecznej Weterana i Walki Pracy, przy ul. Wyścigowej. Zaszczepić chce się 131 na 168 mieszkańców. Szczepienia mają odbywać się w pobliskiej przychodni lub w przypadku osób leżących w domu pomocy społecznej. Chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało także 90 pracowników DPS przy ul. Wyścigowej. Ich szczepienia miały być przeprowadzone we wtorek i środę w Radomskim Centrum Onkologii, ale tam też brakuje szczepionek.

Kościerzyna

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie wstrzymano szczepienia pracowników ochrony zdrowia przeciwko COVID-19. Placówka nie dostała zamówionych na ten tydzień 540 dawek leku. Miały je otrzymać m.in. osoby z grupy "0", które przed trzema tygodniami przyjęły pierwszą dawkę preparatu.

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zaszczepiono dotychczas ponad tysiąc osób. W tym tygodniu planowano tam zaszczepić kolejnych pracowników z grupy "0" i podać drugą dawkę preparatu 150 osobom, które były zaszczepione jako pierwsze.

"W ubiegły czwartek zamówiliśmy 540 dawek szczepionki, jednak zamówienie do nas nie dotarło. Jaka jest tego przyczyna - nie wiadomo. System podaje, że zamówienie zostało anulowane. Koleżanka odpowiedzialna za dystrybucję, próbowała uzyskać informację, dlaczego tak się stało, ale jej się nie udało” - powiedział w poniedziałek PAP lekarz Arkadiusz Błaszczyk, który w kościerskiej lecznicy jest koordynatorem ds. COVID-19.

Jak dodał, medycy, którzy oczekują na drugą dawkę leku zostaną zaszczepieni natychmiast, gdy do szpitala zostanie dostarczona dostawa.

Nowy harmonogram szczepień

Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał w poniedziałek, że decyzje firmy Pfizer wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce. W poniedziałek do Polski przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys., a w kolejnych tygodniach będzie nie 360 tys. a 296 tys. dawek; potem dawek ma być nieco więcej. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby tych szczepionek.

Dworczyk zaznaczył, że są zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie, więc - podkreślił - te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia.

Szef KPRM zapewnił, że szczepienia seniorów 70+ zaczną się planowo 25 stycznia, a wydłuży się nieco czas szczepień grupy 0.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego