Pod naciskiem środowisk pacjenckich w rządzie rozważana jest także możliwość nadania priorytetu osobom z chorobami współistniejącymi, które na razie są wpisane do grupy drugiej etapów szczepień. To też jednak potencjalnie dość karkołomne przedsięwzięcie. – To duża grupa, tych chorób współistniejących jest dużo, a szczepionek mało – przyznaje nasz rozmówca. W dyskusjach pojawił się np. pomysł, by o kwalifikowaniu takich osób do szczepienia decydował lekarz prowadzący. To mogłoby być jednak dużym wyzwaniem organizacyjnym, dlatego pojawiła się koncepcja, by „zautomatyzować” ten proces. – Jest e-recepta i kody chorób, którymi dysponuje NFZ. Każdy pacjent zgłaszający się w przychodni czy w szpitalu musi mieć wpisany kod choroby. To wysyła się do NFZ, także on dysponuje takimi danymi. Można byłoby takim osobom wystawić skierowania. Można też wykorzystać system teleporad – zastanawia się jeden z naszych rozmówców. Jednocześnie podnoszony jest argument, że 85 proc. takich osób znajduje się i tak w grupie seniorów, więc zostanie zaszczepione w ramach pierwszego etapu.