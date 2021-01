Krzysztof Iwaniuk zaznacza, że starsi mieszkańcy często nie korzystają z komputerów i smartfonów, a od kilku miesięcy izolują się w domach – a to do nich przede wszystkim trzeba dotrzeć m.in. z informacją o możliwości dowozu. W części gmin będzie to zadanie MOPS-ów. Rząd oczekuje, że w każdej gminie zostanie podany numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać informacje – zapewniają samorządowcy. Związek Miast Polskich zaapelował ostatnio do lokalnych liderów o włączenie się w realizację programu szczepień.