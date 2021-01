Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej przedstawił założenia Funduszu Kompensacyjnego. Zapowiedział, że świadczenie kompensacyjne będzie wynosiło od 10 tys. zł do 100 tys. zł.

"Świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tys. zł - w przypadku minimalnego progu 14 dni hospitalizacji aż do 100 tys. zł łącznie, czyli zwiększając liczbę dni hospitalizacji bądź łącząc różne elementy, które będą w takiej specjalnej, szczegółowej tabeli opisującej kryteria przyznawania świadczenia" - powiedziała Niedzielski.

Zaznaczył, że finansowanie funduszu w pierwszym okresie, kiedy będzie on dotyczył świadczenia kompensacyjnego związanego ze szczepieniem covidowym, będzie ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19.

"Jeśli chodzi o rozwiązanie legislacyjno-finansowe, to w ustawie będą przewidziane limity na wypłaty właśnie z tych środków. Bo to będą środki pochodzące (...) z funduszu covidowego. To nie są bezpośrednio środki budżetowe, a od roku 2022, kiedy obejmiemy tym rozwiązaniem wszystkie szczepienia ochronne, to wtedy to będzie finansowany ten Fundusz Kompensacyjny, nie tylko ze środków covidowych, ale również z wpłat producentów, którzy będą rejestrowali swoje produkty" - odpowiedział minister zdrowia.

Dopytywany, czy to oznacza, że w przyszłości będzie to jakaś instytucja, Niedzielski odpowiedział: "tak, jak najbardziej".

Minister zdrowia we wtorek po raz kolejny podkreślił, że dopuszczone do użytku w UE szczepionki przeciw COVID musiały spełnić te same kryteria, jak inne leki i szczepienia.

"Jedynym, co się zmieniło w tej sytuacji, było tylko i wyłącznie to, że te badania faktycznie rozpoczynały się nie po złożeniu wniosku przez daną firmę, tylko Europejska Agencja Leków (EMA) współuczestniczyła w badaniu, na bieżąco odbierając wyniki" - zaznaczył.

"Niemniej jednak mając świadomość tego bezpieczeństwa, ale też wątpliwości, które pojawiły się w odbiorze społecznym, zdecydowaliśmy się zmienić sposób dochodzenia odszkodowania w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)" - powiedział szef MZ.

"Ta zmiana polega na powołaniu Funduszu Kompensacyjnego, ale nie o sam Fundusz tu chodzi, ale o procedurę. Ta procedura z założenia ma zlikwidować niedogodności (...) związane z postępowaniem sądowym, czyli niedogodności, które dotyczą przede wszystkim czasu trwania takiego dochodzenia o odszkodowanie, ale też oczywiście uprościć tę procedurę i zrobić ją tańszą dla osoby, która takiego odszkodowania potrzebuje, czy się o nie ubiega" - powiedział.

Niedzielski zaznaczył, że takie NOP-y "to są zjawiska szalenie rzadkie".

"Dzisiaj mamy ponad 250 tys. osób zaszczepionych na COVID-19. Z raportu Głównego Inspektora Sanitarnego i całej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w Polsce mieliśmy do tej pory w przypadku szczepienia na COVID jedynie 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i jeden ciężki" - powiedział Niedzielski.

Pytany na konferencji prasowej o reakcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na jego oczekiwanie dotyczące dymisji prof. Zbigniewa Gacionga, Niedzielski powiedział, że nie otrzymał do tej pory żadnej odpowiedzi. "Ale tej odpowiedzi oczekuję tylko jednej, więc czekam, kiedy to się wydarzy" - oznajmił.

Minister Niedzielski na poniedziałkowej konferencji prasowej podsumowując wnioski z kontroli NFZ w sprawie nieprawidłowości przy szczepieniach w WUM stwierdził m.in., że nie widzi możliwości współpracy z władzami uczelni. "Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" – oświadczył.

"Z tego, co słyszałem, była zapowiadana jego dzisiejsza wypowiedź i ustosunkowanie się do moich wczorajszych oczekiwań, natomiast to do tej pory nie nastąpiło" - dodał.

Niedzielski poinformował jednocześnie, że otrzymał deklaracje od kilku zaszczepionych poza kolejnością osób, że chcą odbyć wolontariat i na zasadzie pewnego naprawienia tej sytuacji po prostu pomóc chorym i systemowi opieki zdrowotnej". Szef MZ wyraził zadowolenie z takiej postawy tych osób i ocenił, że jest to "pozytywny wątek w tej historii".

"Mam nadzieję, że reakcja prof. Gacionga również wpisze się w ten kurs, sposób odpowiedzialnego podejścia i wykazania się odwagą cywilną" - dodał Niedzielski.

Do szczepień wbrew zasadom Narodowego Programu Szczepień, zgodnie z którym obecnie szczepiona jest grupa zero, a więc pracownicy ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym doszło pod koniec grudnia. Wśród zaszczepionych przez Centrum Medyczne WUM znaleźli się m.in.: b. premier, europoseł SLD Leszek Miller z żoną, aktorzy, m.in. Krystyna Janda, jej córka Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Anna Cieślak i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, z którego wynika, że warszawska placówka Luxmedu musi wyrzucić 90 dawek szczepionki przeciw COVID-19, bo przesyłka, którą należało natychmiast umieścić w chłodni, leżała w recepcji kilka godzin.

Komentując to podczas konferencji prasowej, Niedzielski powiedział, że "w pewnym sensie doszło do rażącego zaniedbania, bo tylko tak można określić zostawienie szczepionek na recepcji".

Podkreślił jednocześnie, że Agencja Rezerw Materiałowych wywiązała się ze wszystkich zobowiązań, a zaniedbanie to leży po stronie firmy Luxmed lub kuriera, który dostarczał przesyłkę.

"My tę sprawę na razie wyjaśniamy, bo jesteśmy na świeżo po otrzymaniu informacji, ale wydaje się, że będziemy się chcieli przyjrzeć temu w trybie kontrolnym" – wskazał szef MZ. Dodał, że resort, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny zbierają wyjaśnienia. "Po ich uzyskaniu zdecydujemy, co dalej" – zapowiedział.

Zwrócił również uwagę, że "ryzyko jest nieodłącznym elementem, szczególnie w przypadku tak skomplikowanego łańcucha dostaw, jak ten związany ze szczepionkami Pfizera, które wymagają zabezpieczenia temperatury".

Ale – dodał – "to ryzyko nie usprawiedliwia niedbałości, a pierwsza ocena tej sytuacji to jednak niedbalstwo, a nie coś, co przydarzyło się przypadkiem".

"Zleciłem zbadanie możliwych instrumentów prawnych, którymi dysponuję, żeby rozliczyć odpowiedzialność" – poinformował.