"Od 15 stycznia, czyli od piątku, będzie funkcjonował system e-rejestracja. Umożliwi on zapisywanie się na konkretne terminy szczepienia. Będzie to możliwe do zrealizowania trzema kanałami" - powiedział w Radiowej Jedynce Zagórski.

Jak mówił, pierwszy sposób rejestracji to przez internetowe konto pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień.

"W większości to nasze przychodnie POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej - PAP). I tam też będą się odbywały te zapisy. One będą polegały na wpisywaniu osób, które są uprawnione do tego, żeby w danym momencie zapisywali się na szczepienia do tego systemu informatycznego" - tłumaczył Marek Zagórski.

Przypomniał, że w pierwszej kolejności rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 będzie udostępniona dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

"Od piątku, osoby w wieku 80. plus będą mogły rozpocząć proces rejestracji tymi trzema kanałami. Zachęcamy do tego, by kanał internetowy był kanałem podstawowym" - powiedział sekretarz stanu w KPRM.

Zachęcał także do założenia internetowego konta pacjenta. Jak mówił, w tym celu należy wejść na pacjent.gov.pl i następnie zarejestrować się i założyć konto. Warunkiem jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Zagórski ocenił, że cały system szczepień jest oparty o systemy informatyczne, bazą jest system służby zdrowia, do którego zostały stworzone specjalne aplikacje, które mają wspomagać proces szczepień przeciw koronawirusowi. Oprócz e-skierowań, uruchomiony jest system dystrybucji szczepionek.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień, Michał Dworczyk informował w poniedziałek, że 15 stycznia zostanie uruchomiona centralna rejestracja, czyli możliwość umawiania szczepień na konkretny termin dla seniorów, a 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70. roku życia.

"Od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretne terminy seniorzy powyżej 80. roku życia" - mówił Dworczyk na konferencji prasowej. 22 stycznia uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70. roku życia" - dodał. "A 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70 roku życia" - podkreślił minister. Poinformował, że będą trzy kanały, którymi można się umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia.