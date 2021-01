Potężne wzrosty w zakresie akceptacji dla szczepionki widać też w podziale na elektoraty poszczególnych partii. W poprzednim badaniu United Surveys tylko 35 proc. elektoratu PiS była gotowa przyjąć wakcynę, obecnie to już 72 proc. W obu badaniach najwięcej zwolenników szczepionki było wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej (75 proc. w listopadzie i 92 proc. teraz). Wzrost z 55 do 81 proc. nastąpił wśród wyborców Lewicy. Coraz bardziej przekonani do szczepień są też wyborcy Konfederacji (wzrost z 0 do 34 proc.), choć należy pamiętać, że w naszym badaniu, obejmującym reprezentatywną grupę 1 tys. respondentów, udział wyborców tego ugrupowania może być niewielki i może to powodować tak duże wahania ostatecznego wyniku.