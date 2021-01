Trwa dystrybucja szczepionek

Szef KPRM podkreślił, że trwa obecnie dystrybucja szczepionek.

"Dzisiaj do wieczora 200 tysięcy szczepionek dotrze do szpitali węzłowych, które obecnie prowadza szczepienia w grupie 0, czyli lekarze i personel podmiotów prowadzących działalność leczniczą" - powiedział Dworczyk.

"Do wczoraj do godziny 18.00 zaszczepiono 50 tysięcy 391 osób" - poinformował.

Szef KPRM zdementował, jakoby marnowały się duże ilości szczepionki. "To są kłamstwa - 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane. Z tych ponad 50 tysięcy szczepionek, które wykonano, wyłącznie 26 dawek musiało być zutylizowanych" - poinformował.

Dane dotyczące szczepień w Polsce

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że od poniedziałku publikowane będą dane na temat liczby osób zaszczepionych na COVID-19 i dystrybucji szczepionek. Od 15 stycznia ruszy podstrona na stronie internetowej "Szczepimy się", na której będą prezentowane pełne informacje na ten temat - dodał.





"Od dziś zaczynamy codziennie publikować dane na temat szczepień, liczby osób zaszczepionych, dystrybucji szczepionek, te dane będą wraz z innymi danymi dotyczącymi COVID przedstawiane przez Ministerstwo Zdrowia przy pomocy kanałów informacyjnych Ministerstwa" - poinformował Dworczyk na konferencji prasowej.

Podkreślił, że od poniedziałku rusza ta informacja "w trybie uproszczonym". "Natomiast od 15 stycznia ruszy podstrona na stronie internetwej +Szczepimy się+, na której będzie już wizualizacja, będą prezentowane pełne informacje dotyczące liczby zaszczepionych osób, danych demograficznych, dane dotyczące dostaw, z podziałem na województwa i powiaty z czasem również na gminy" - dodał.

"Od 15 stycznia, wraz z uruchomieniem systemu teleinformatycznego i centralnych zapisów, ruszy również strona, na której te wszystkie dane będą prezentowane" - powiedział.

Zespoły i punkty szczepienne

Ostatecznie, po zakończeniu naborów i po weryfikacji mamy 7 tys. 517 zespołów szczepiennych i 6 tys. 27 punktów, które będą prowadziły szczepienia - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.





"Te liczby nieco się zmniejszyły w stosunku do pierwotnie zadeklarowanych, ponieważ niemalże wszystkie te podmioty zostały zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia; pracownicy NFZ kontaktowali się z tymi punktami, weryfikował wszystkie dane" - mówił Dworczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej.

"Ostatecznie mamy sieć zapewniającą punkty szczepień obejmujące swoim zasięgiem 96,29 procent gmin w Polsce. To daje nam 98,56 procent populacji, której został zapewniony dostęp do punktów szczepień" - wskazał.

Zaznaczył, że niektóre z gmin - ok. 3 proc., są tzw. wianuszkiem wokół większych miast, w których mieszczą się POZ-ty i inne ośrodki medyczne, dlatego - wyjaśnił - w tych gminach nie zorganizowano punktów szczepień.

Wolniejszy proces szczepień?

Nieco wolniejszy proces szczepień przeciwko COVID-19 wynika m.in. z tego, że każdą dostawę szczepionek do Polski dzielimy na dwie części - połowa trafia do szpitali, a drugą połowę zostawiamy w magazynach ARM - podkreślił w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.





Szef KPRM podczas konferencji prasowej odniósł się do zarzutów w mediach dotyczących małej liczby osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Jak podkreślił, "liczba osób zaszczepionych utrzymuje się na poziomie średniej światowej, jeśli chodzi o dynamikę szczepienia".

"Są dwa powody, dlaczego ten proces jest nieco wolniejszy. Po pierwsze był to początek Narodowego Programu Szczepień i okres świąteczno-noworoczny. A po drugie, przypominamy, że każdą dostawę, która trafia do Polski, dzielimy na dwie części. Połowa szczepionek trafia do szpitali, w których wykonywane są szczepienia, a drugą połowę zostawiamy w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych w głębokim zamrożeniu, po to, aby każdy pacjent, który otrzyma pierwszą dawkę, miał 100 procentową gwarancję, że będzie mógł otrzymać drugą dawkę" - wyjaśnił Dworczyk.

"Nie chcemy ryzykować bezpieczeństwa pacjentów, przekazując wszystkie dawki do szczepienia, bo gdyby producent zaczął mieć jakieś problemy, czy to z produkcją, czy logistyką w związku z dostawami do Polski, to osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, pozostałyby pozostawione same sobie" - dodał pełnomocnik rządu ds. szczepień.