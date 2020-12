Zapytany w Radiu Plus o to, czy nie warto by przeprowadzić badań przesiewowych na pewnych grupach zawodowych Waldemar Kraska odpowiedział, że takie działania zostaną podjęte względem nauczycieli.

"To będzie przed ewentualnym powrotem dzieci do szkół w styczniu. W tej chwili jest dyskusja, czy to będą testy genetyczne czy testy antygenowe. Wiemy, że testy antygenowe mają praktycznie wtedy rację bytu, jeżeli robimy je u osób objawowych, więc tutaj bardziej by przeważały testy genetyczne" – wskazał.

Na pytanie, czy przed świętami nie należałoby przeprowadzić testów genetycznych u duchownych odpowiedział: "może jest to jakiś pomysł, że rzeczywiście ta grupa także powinna być przetestowana. Na zespole (Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – przyp. PAP) ten temat poruszę".

Na początku grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że przed zakończeniem zimowych ferii, w ramach pilotażu badań przesiewowych na koronawirusa, testom zostaną poddani nauczyciele z trzech regionów.