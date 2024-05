Łódka albo jacht na jeziorze? Rejs brzmi kusząco, zwłaszcza w piękny, letni, słoneczny dzień. Warto jednak wiedzieć jak należy się zachować na wodzie i jakie uprawnienia są niezbędne, by móc pływać na danym akwenie. Z wodą nie ma żartów, dlatego bezwzględnie należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Jak prawidłowo zachowywać się na łódce bądź jachcie?

Oto poradnik, który pomoże Ci zachować się odpowiednio na łódce lub jachcie, zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróży dla siebie i innych pasażerów:

1. Przygotowanie przed wyjazdem

Sprawdź warunki pogodowe: Zawsze sprawdzaj prognozy pogody przed wyjazdem na wodę. Unikaj wypływania w trudnych warunkach, takich jak silny wiatr, burze czy mgła.



Zapoznaj się z przepisami: Upewnij się, że znasz lokalne przepisy żeglugowe, strefy ciszy, ograniczenia prędkości, oraz zasady bezpieczeństwa na wodzie.



Przygotuj odpowiednie wyposażenie: Upewnij się, że na pokładzie są kamizelki ratunkowe dla wszystkich pasażerów, apteczka pierwszej pomocy, sprzęt gaśniczy, a także sprzęt ratunkowy, jak boje i liny.

2. Bezpieczeństwo na pokładzie

Używaj kamizelek ratunkowych: Wszyscy na pokładzie, szczególnie dzieci, powinni mieć założone kamizelki ratunkowe.



Pozostań na pokładzie: Unikaj chodzenia po pokładzie podczas żeglugi, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych.



Trzymaj się z dala od burt: Zwłaszcza podczas cumowania, startu, czy manewrowania.



Ostrożnie z alkoholem: Unikaj picia alkoholu na pokładzie, gdyż wpływa on na równowagę i zdolność oceny sytuacji.

3. Zachowanie na pokładzie

Zachowaj spokój i porządek: Utrzymuj czystość na pokładzie, nie rzucaj odpadków za burtę, a sprzęt przechowuj w wyznaczonych miejscach.



Respektuj prywatność: Na jachcie przestrzeń jest ograniczona, więc ważne jest, aby szanować przestrzeń i prywatność innych.



Zachowaj ciszę w odpowiednich strefach: Szczególnie w strefach ciszy lub w pobliżu innych łodzi.

4. Komunikacja i procedury awaryjne

Znajomość procedur awaryjnych: Upewnij się, że Ty i Twoi pasażerowie wiecie, co robić w razie awarii, człowieka za burtą, pożaru lub innego zagrożenia.



Używaj sprzętu łącznościowego: Na pokładzie powinno być radio VHF lub telefon komórkowy w wodoszczelnej obudowie na wypadek potrzeby wezwania pomocy.

5. Cumowanie i opuszczanie jachtu

Postępuj zgodnie z instrukcjami kapitana: Kapitan jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prawidłowe operacje na łodzi.



Bądź ostrożny przy cumowaniu: Cumowanie może być trudne, zwłaszcza w silnym wietrze lub prądzie. Pomagaj, jeśli potrafisz, ale zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami kapitana.



Zastosowanie się do tych porad pomoże Ci i Twoim towarzyszom bezpiecznie i komfortowo spędzić czas na wodzie, ciesząc się żeglugą bez niepotrzebnych problemów.

Jakie uprawnienia niezbędne?

W Polsce, uprawnienia do prowadzenia łodzi czy jachtów na jeziorach zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość jednostki, jak również od specyficznych wymagań dotyczących wód, na których ma odbywać się żegluga. Oto ogólne zasady:

Łódź motorowa

Aby prowadzić łódź motorową, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień:



Patent sternika motorowodnego – wymagany do prowadzenia łodzi motorowych o mocy silnika powyżej 10 KM. Patent ten można uzyskać po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie, który obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę.



Zaświadczenie o ukończeniu kursu motorowodnego – wymagane dla łodzi motorowych o mocy silnika do 10 KM. Kursy te są zazwyczaj krótsze i mniej skomplikowane.

Jachty żaglowe

Do prowadzenia jachtów żaglowych na jeziorach uprawnia patent żeglarza jachtowego. Podobnie jak w przypadku motorowodniactwa, ten paten uzyskuje się po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu. Dla większych jachtów lub specyficznych akwenów mogą być wymagane dodatkowe kwalifikacje. Przykładowo, może być wymagane świadectwo radiooperatora, jeśli na jachcie jest zamontowane radio VHF.

Bez patentu

Jeśli chcemy po prostu popływać kajakiem albo rowerem wodnym, to nie potrzebujemy żadnych specjalnych uprawnień. Wypożyczając sprzęt musimy jedynie wylegitymować się dowodem osobistym bądź innym ważnym dokumentem.

Ważność i aktualizacja uprawnień

Uprawnienia żeglarskie są zazwyczaj ważne na stałe, ale warto być na bieżąco z przepisami i ewentualnymi zmianami w prawie. Przed rozpoczęciem żeglugi warto upewnić się, że posiada się odpowiednie uprawnienia i zna się lokalne przepisy dotyczące żeglugi na wybranym akwenie. W Polsce, odpowiednie kursy oferują liczne szkoły żeglarskie i motorowodne, a szczegółowe informacje na temat wymaganych uprawnień i kursów można uzyskać w lokalnych urzędach morskich lub w klubach żeglarskich.

Pływaj zawsze na trzeźwo

Niezależnie od tego czy prowadzisz kajak, rower wodny, łódkę, czy też może jacht, pływaj zawsze na trzeźwo. Konsekwencje prawne pływania pod wpływem alkoholu mogą być dotkliwe.





Odpowiedzialność karna: Prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu wodnego w stanie nietrzeźwości jest traktowane jako przestępstwo. Osoby odpowiedzialne mogą być poddane karze pozbawienia wolności do lat 2, grzywnie, albo karze ograniczenia wolności.



Zakaz prowadzenia pojazdów: Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w tym pojazdów wodnych, na okres od 1 do 10 lat. Zakaz ten może być rozszerzony również na inne typy pojazdów, w zależności od okoliczności sprawy.



Mandat karny: W przypadku stanu po użyciu alkoholu, możliwe jest nałożenie mandatu karnego. Wysokość mandatu zależy od okoliczności zdarzenia i może wynosić do kilku tysięcy złotych.



Odpowiedzialność cywilna: W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, operator pojazdu wodnego może być odpowiedzialny za wszelkie szkody materialne i osobowe, co może wiązać się z koniecznością pokrycia wysokich odszkodowań.



Strata ubezpieczenia: W przypadku wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu, większość polis ubezpieczeniowych na łódź lub jacht może być nieważna, co oznacza, że wszystkie koszty napraw i odszkodowań będą musiały być pokryte przez sprawcę.