Szwajcaria w tym sezonie stanowiła praktycznie jedyny kierunek zagranicznych narciarskich wyjazdów dla Polaków. Przeciwnie do innych alpejskich krajów, Szwajcarzy nie zdecydowali się na całkowite zamknięcie wyciągów i hoteli dla turystów. Co więcej, do 1 marca otwarte zostaną tam wszystkie sklepy. Jak wynika z wyliczeń ekspertów Rankomatu, w tym roku aż 69 proc. osób chcących pojeździć na stoku za granicą, wybrało się na narty do Szwajcarii.

Od kiedy kwarantanna w Szwajcarii?

Przekraczanie szwajcarskiej granicy samochodem bez żadnych dodatkowych wymogów możliwe jest do 21 marca 2021 r. Jeśli do tego czasu traficie na terytorium Szwajcarii nie zostaniecie objęci obowiązkową kwarantanną. W przypadku przekraczania granicy samochodem nie musicie również okazywać negatywnego testu na COVID-19 – taki obowiązek dotyczy tylko podróży samolotem.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać od 22 marca 2021 r. Polacy przekraczający granicę w tym terminie (niezależnie od środka transportu, do czasu usunięcia Polski z listy wysokiego ryzyka), będą musieli okazać pozytywny test na COVID-19 oraz dodatkowo objęci zostaną 10-dniową kwarantanną. Koniecznie będzie również zarejestrowanie swojego przyjazdu do Szwajcarii za pomocą specjalnego formularza wjazdowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu dwóch dni po przekroczeniu granicy należy zgłosić swój pobyt w Szwajcarii do właściwych władz kantonalnych.

Takie same zasady dotyczyć będą osób, które przyjeżdżają do Szwajcarii z innego państwa niż Polska, ale w ciągu 10 dni poprzedzających wjazd do Szwajcarii przebywały w Polsce dłużej niż 24 godziny.

Warto również zaznaczyć, że z kwarantanny nie będą zwolnione osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Kto będzie zwolniony z kwarantanny w Szwajcarii?

Z kwarantanny, zwolnieni będą osoby przybywające do Szwajcarii m.in: