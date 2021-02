Czechy

Do 14 lutego w Czechach obowiązuje stan wyższej konieczności, który został wprowadzony 5 października 2020 roku.

11 lutego premier Andrej Babiš wystąpił z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 30 dni, tj. do 16 marca. Wniosek został odrzucony przez posłów opozycji. Oznacza to, że od 15 lutego przestanie obowiązywać część restrykcji związanych z COVID-19. Zniesienie stanu wyjątkowego nie ma wpływu na zasady wjazdu do kraju.

Oprócz wcześniej istniejącego podziału państw UE na strefę zieloną, żółtą i czerwoną, Czesi stworzyli nową ciemnoczerwoną kategorię, czyli „państwa bardzo ryzykowne”.

Osoby przyjeżdżający do Czech z państw bardzo ryzykownych zobowiązane są do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego oraz okazania negatywnego testu PCR wykonanego co najmniej 72 godzin przed wjazdem. Dodatkowo po przekroczeniu granicy obowiązuje co najmniej pięciodniowa kwarantanna, która kończy się wykonaniem kolejnego testu PCR. Zgodnie z przepisami po zakończeniu kwarantanny jest obowiązek noszenia maski FFP2 przez kolejne 10 dni.

Polska należy do czerwonej strefy, czyli do państw wysokiego ryzyka. A to oznacza, że Polacy przyjeżdżający do Czech zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wyżej wymienionych obostrzeń, czyli: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego oraz okazania negatywnego testu PCR wykonanego co najmniej 72 godz. przed wjazdem lub testu antygenowego, który został wykonany nie później niż 24 godz. przed przyjazdem. Po przekroczeniu granicy obowiązuje co najmniej pięciodniowa kwarantanna, która kończy się wykonaniem kolejnego testu PCR.

Czeskie MSZ informuje, że do kraju można przyjeżdżać tylko w związku z pracą, edukacją, niezbędnymi wizytami u rodzin, na wesele lub pogrzeb. Turystyka nie jest wystarczającym powodem przyjazdu do Czech. Hotele pozostają zamknięte do odwołania.

W kraju obowiązuje zakaz wychodzenia z domu między godziną 21 a 5 rano.

WAŻNE! Od 12 lutego powiaty Chleb, Sokolov i Trutnov objęte są zakazem przemieszczenia się, nie będzie można ani wjechać, ani wyjechać z tych powiatów. Wjazd będzie dozwolony tylko w pilnych sprawach przy wypełnieniu specjalnego formularza.

Czeski rząd wprowadził obowiązek noszenia masek chirurgicznych lub masek FFP2. Bawełniane maseczki zostały uznane za niewystarczające.

Aktualne informacje o obostrzeniach znajdziesz na stronie czeskiego Ministerstwa Zdrowia >>>>>

Słowacja

Słowacki rząd od 15 lutego wprowadza obowiązkową kwarantannę dla przyjeżdżających.

Osoby przyjeżdżające do kraju zobowiązane są do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego. Dodatkowo zostaną objęte dwutygodniową kwarantanną. W ósmym dniu izolacji będzie możliwość zrobienia testu PCR, którego negatywny wynik zwalnia z kolejnych dni kwarantanny.

WAŻNE! Osoby przyjeżdżające do pracy muszą udostępnić negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego, który jest nie starszy niż 7 dni. Kwarantanna nie obowiązuje.

Wyjście z domu w godzinach od 5 rano do 1 w nocy następnego dnia możliwe jest tylko w drodze do pracy (wymagane jest zaświadczenie), do lekarza, na test na obecność COVID-19 oraz do sklepu po zakup niezbędnych produktów.

Aktualne informacje o obostrzeniach znajdziesz na stronie słowackiego Ministerstwa Zdrowia >>>>>

Wielka Brytania

Od 15 lutego w Wielkiej Brytanii będą obowiązywać nowe zasady dla przyjeżdżających.

Osoby przyjeżdżające do Zjednoczonego Królestwa są zobowiązane do wypełnienia formularza oraz przedstawienia negatywnego testu na COVID-19, który został wykonany w ciągu ostatnich 72 godz.

Po przyjeździe obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. W drugim i ósmym dniu izolacji przyjezdny na własny koszt zobowiązany jest do zrobienia testu PCR. Jeżeli któryś z dwóch testów będzie miał wynik negatywny, kwarantanna jest przedłużona o kolejne 10 dni do momentu wykonania następnego testu na COVID-19.

Kara w wysokości 1 tys. funtów grozi osobie, która po przyjeździe do Wielkiej Brytanii nie wykona pierwszego testu w kierunku COVID-19. Za niewykonanie drugiego testu kara wyniesie 2 tys. funtów.

Kara nawet do 10 lat więzienia będzie groziła osobom, które przy wjeździe do kraju podadzą nieprawdziwe informacje w formularzu lokalizacyjnym oraz ukryją fakt pobytu w ciągu ostatnich 10 dni w którymś z krajów z "czerwonej listy".

Obecnie na „czerwonej liście” są 33 państwa, w tym tylko jeden kraj unijny – Portugalia. Osoby przyjeżdzające z „czerwonej listy” kwarantannę będą musiały odbyć w jednym z 16 wskazanych przez rząd hoteli. Koszt izolacji, który obejmuje transport, zakwaterowanie oraz testy PCR, będą pokrywać podróżni.

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>>>

Niemcy

Do 7 marca w Niemczech obowiązuje lockdown, który został wprowadzony w połowie grudnia ub.r.

Od 24 października 2020 roku niemiecki rząd uznaje Polskę za kraj wysokiego ryzyka. Polacy przyjeżdżający do Niemiec zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza oraz poddania się 10-dniowej kwarantannie. W piątym dniu izolacji będzie możliwość zrobienia testu COVID-19, którego negatywny wynik zwalnia z kolejnych dni kwarantanny.

Niemiecki rząd uznał, że luzowanie ograniczeń związanych z COVID-19 będzie możliwe tylko wtedy, kiedy zapadalność na koronawirusa w ciągu tygodnia będzie wynosiła nie więcej niż 35 infekcji na 100 tys. mieszkańców.

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>>>

Grecja

Osoby podróżujące do Grecji muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, zaświadczenie powinno zostać przygotowane w języku angielskim. Ponadto podróżujący co najmniej 48 godzin przed wjazdem musi wypełnić kartę lokalizacyjną. Po przyjeździe do kraju obowiązuje 7-dniowa kwarantanna.

Od lutego kraj został podzielony na dwie strefy. W strefie A godzina policyjna obowiązuje między 21 a 5 rano. W strefie B od godz. 18 do 5 rano. W razie potrzeby wyjścia z domu w trakcie godziny policyjnej należy wysłać SMS na specjalny numer (13033) i podać jedną z sześciu dozwolonych przyczyn. Za złamanie tego przepisu grozi kara w wysokości od 500 do 1000 euro.

W regionie administracyjnym Attyki, w którym położone są Ateny do końca lutego obowiązuje lockdown. W weekendy w tym regionie godzina policyjna będzie zaczynać się od godz. 18 i potrwa do 5 rano następnego dnia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>>>

Węgry

Od września ub.r. przywrócono tymczasowe kontrole na granicy. Aby wjechać na terytorium Węgier trzeba ubiegać się o specjalne pozwolenie, dokumentując swoją prośbę zgodnie z celem podróży.

W kraju obowiązuje zakaz wychodzenia z domu między godziną 20 a 5 rano. Hotele nie mogą przyjmować turystów, a tylko gości przyjeżdżających w celach biznesowych lub edukacyjnych.

Na początku lutego premier Viktor Orbán powiedział, że od kwietnia będzie możliwe stopniowe rozluźnianie restrykcji epidemicznych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie policji węgierskiej >>>>>