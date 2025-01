Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję lokalizacyjną dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. W połowie roku skończony ma być projekt terminala i pasów startowych.

To jeden z przełomowych momentów w przygotowaniach do budowy CPK. Decyzja lokalizacyjna dotyczy terenu o powierzchni ok. 2585 hektarów. Z tego samo lotnisko zajmie ok. 2,1 tys. ha. Pozostały obszar zajmie węzeł kolejowy i drogi dojazdowe do portu. Wydanie decyzji lokalizacyjnej pozwoli m.in. na przejęcie niewykupionych dotąd działek. Dotychczas w ramach programu dobrowolnych nabyć zakupiono łącznie 1188 hektarów, czyli prawie połowę niezbędnego terenu.

W najbliższym czasie ten obszar będzie się powiększał, bo dla kolejnych 214 ha znajdujących się w obszarze decyzji lokalizacyjnej są podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych.

CPK – co dalej?

W ciągu kolejnych tygodni spółka planuje zawrzeć umowy ze wszystkimi zainteresowanymi, z którymi podpisała protokoły uzgodnień. Spółka podkreśla też, że do programu dobrowolnych nabyć zostało zgłoszonych ponad 90 proc. budynków mieszkalnych z terenu lotniska. Skala przymusowych wywłaszczeń domów nie powinna być zatem duża.

Od decyzji lokalizacyjnej będzie można jeszcze składać odwołania. Maciej Lasek, pełnomocnik ds. CPK zakłada, że dokument uprawomocni się w połowie roku.

Decyzja lokalizacyjna – co oznacza?

Wydanie decyzji lokalizacyjnej otwiera też drogę do składania wniosków o pozwolenie na budowę lotniska. Prezes spółki CPK Filip Czernicki przyznaje jednak, że najpierw muszą być dokończone projekty terminala a także pasów startowych i dróg kołowania.

W obu przypadkach dokumentacja powinna być gotowa za około pół roku. W przypadku lotniska wydanych ma być łącznie 70 pozwoleń na budowę. W drugiej połowie roku powinny wystartować przetargi na prace budowlane. Według założeń budowa terminala i pasów startowych ma się rozpocząć w 2026. Rząd zakłada, że port w Baranowie zacznie działać jesienią 2032 roku. Inwestycja ma pochłonąć ok. 42 mld zł. W pierwszym etapie port ma osiągnąć przepustowość 34 mln pasażerów rocznie. Jest on jednak tak projektowany, że dość łatwa będzie jego rozbudowa. W drugim etapie przepustowość portu ma osiągnąć 44 mln pasażerów rocznie.

Wraz z lotniskiem otwarta ma być szybka linia kolejowa Warszawa – Łódź. Dojazd z Dworca Centralnego do CPK ma zająć 20 minut a do Łodzi 40 minut.