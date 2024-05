Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozwiązaniem, które może odmienić podróżowanie transportem publicznym po Polsce. Mowa o zintegrowanym bilecie, dzięki któremu można by podróżować wszystkimi środkami transportu. Kiedy wprowadzenie takiego rozwiązania jest możliwe?

Będzie wygodniej

Jeden bilet na pociągi regionalne i dalekobieżne, autobusy, tramwaje i metro. Trzeba otwarcie przyznać, że byłoby to niezwykle wygodne rozwiązanie, dzięki któremu spora część podróżnych, zwłaszcza tych, którzy dziś wybierają prywatne samochody, mogłaby przekonać się do publicznego transportu.



Program "Jeden bilet za 150 zł miesięcznie" był jedną z obietnic partii Polska 2050 w kampanii wyborczej. W Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęły się już prace nad możliwością wprowadzenia takich rozwiązań – poinformował portalsamorzadowy.pl.

Kiedy jeden bilet na transport? Szczegóły

Według Piotra Malepszaka, wiceministra resortu infrastruktury, byłby to zaawansowany koncept, wymagający specjalnych systemów sprzedażowych i rozliczeniowych. System obejmowałby bilety jednorazowe relacyjne, nabywane na daną trasę bez względu na przewoźnika i godzinę odjazdu, z możliwością wyboru opcji powrotnej.



Kolejną opcją byłyby bilety abonamentowe (odcinkowe) miesięczne, również bez względu na przewoźnika. Do tego bilety obejmujące wszystkich kolejowych przewoźników regionalnych z opcją komunikacji miejskiej. Docelowo system obejmowałby cały transport publiczny.



To jednak na razie tylko melodia przyszłości. Ostateczna forma tego rozwiązania nie jest jeszcze znana, podobnie jak data wprowadzenia i koszty całego przedsięwzięcia.

Transport publiczny w Polsce. Statystyki

Według dostępnych danych z 2023 r., podanych przez krd.pl, ponad 86 proc. Polaków w wieku od 15 do 70 lat, mieszkających w miejscach, gdzie dostępny jest miejski transport publiczny, korzysta z niego regularnie.



Ponad połowa respondentów (58 proc.) jako najważniejszy argument za korzystaniem z komunikacji miejskiej podała dobre połączenie. Na drugim miejscu (41 proc.) ankietowani wskazali opłacalność takich przejazdów, porównując do kosztów użytkowania auta. Dla 33 proc. respondentów ważnym czynnikiem, dla którego wybierają komunikację miejską jest fakt, że w trakcie jazdy mogą przykładowo grać, czytać czy słuchać muzyki. Z kolei 32 proc. osób jako ważny czynnik wskazało ekologię.